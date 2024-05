Völser-Weiher-Jugendberglauf ein voller Erfolg

Völs – Am Wochenende fand der traditionelle Völser-Weiher-Jugendberglauf statt, an dem rund 150 Läuferinnen und Läufer der Altersklassen U8 bis U18 teilnahmen.

Auf der wunderschönen Strecke rund um den Völser Weiher wurde die Berglaufsaison für den Nachwuchs eröffnet. Bei den Mädchen U18 feierte Janina Wild einen souveränen Sieg. Die Athletin vom ASV Deutschnofen siegte in 8.55 Minuten klar vor den beiden Meranerinnen Julia Gamper und Kathrin Hauser. Im Ziel hatte Wild 14 bzw. 19 Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen.

Die für den LC Bozen startende Lina Wallisch siegte in der Klasse U16 vor den Sarner Zwillingen Greta und Klara Weger. Bei den Burschen siegte der Sarner Max Unterkalmsteiner vor Laurin Marschall. In der U14 siegte Sophia Lamprecht (SC Meran) vor Anna Thaler und Selina Gruber von der LG Schlern. Bei den gleichaltrigen Buben siegte Paul Werth aus Kalter. In der Altersklasse U12 siegte die ebenfalls für den KSV startende Maja Cattani vor dem Meraner Francesco Civita. In der U10 stand mit Hannes Prossliner ein weiterer Kalterer ganz oben. Bei den Mädchen war Alina Mair (LG Schlern) eine Klasse für sich. Elisabeth Marschall und Filippo Pietrobon gewannen die Klasse U8.

Bereits am kommenden Samstag wird die Crosslaufserie mit dem zweiten Saisonrennen, dem Bezirksjugendberglauf in Oberplanitzing fortgesetzt.

Ergebnisse Jugendberglauf Völser Weiher

Mädchen U18

1. Janina Wild (ASV Deutschnofen) 8.55 Minuten

2. Julia Gamper (SC Meran) 9.09 Minuten

3. Kathrin Hauser (SC Meran) 9.14

Mädchen U16

1. Lina Wallisch (LC Bozen) 6.47

2. Greta Weger (Lauffreunde Sarntal) 7.09

3. Klara Weger (Lauffreunde Sarntal) 7.09

Mädchen U14

1. Sophia Lamprecht (SC Meran) 4.34

2. Anna Thaler (Lauffreunde Sarntal) 4.43

3. Selina Gruber (LG Schlern) 4.47

Mädchen U12

1. Maja Cattani (KSV Leichtathletik) 3.07

2. Madlen Kröss (Lauffreunde Sarntal) 3,11

3. Mia Thaler (Lauffreunde Sarntal) 3.12

Mädchen U10

1. Alina Mair (LG Schlern) 1.45

Mädchen U8

1. Elisabeth Marschall (ASC Berg) 1.14

Burschen U16

1. Max Unterkalmsteiner (Lauffreunde Sarntal) 7.42 Minuten

2. Laurin Marschall (LC Bozen) 7.53

Buben U14

1. Paul Werth (KSV Leichtathletik) 4.14 Minuten

2. Matthias Kröss (Lauffreunde Sarntal) 4.25

3. Bastian Perez Montes (LG Schlern) 4,37

Buben U12

1. Francesco Civita (SC Meran) 2.58

2. Elias Tratter (Lauffreunde Sarntal) 2,59

3. Luca Thaler (Lauffreunde Sarntal) 3.04

Buben U10

1. Hannes Prossliner (KSV Leichtathletik) 1.37

Buben U8

1. Filippo Pietrobon (SAB) 1.11