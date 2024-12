Volle Punkte für die Rittner Buam SkyAlps gegen die Grödner „Furie“

Von: ka

Wolkenstein – Die Rittner Buam SkyAlps sind am Samstagabend auf den HC Gherdëina valgardena.it getroffen. Im Südtiroler Derby gegen die „Furie“ haben die Blau-Roten im Pranives der Grödner nach einer hochspannenden Schlussphase mit 5:3 gewonnen.

Anfangs ließen es beide Mannschaften noch recht gemütlich angehen, bis die Buam erstmals im Powerplay agierten und beinahe ein Gegentor kassiert hätten. Pittschieler startete zum Breakaway, schoss den Puck aber an die Maske von Plattner (6.). Das war ein Wachmacher für die Buam, denn ab diesem Moment gab es lange Zeit Einbahn-Eishockey auf das Grödner Tor zu sehen. Und Ritten belohnte sich auch für die zahlreichen Angriffsaktionen, durch Lobis, der nach Simon-Kostner-Ablage Gröden-Goalie Hofer bezwang (9.19). Erst gegen Ende des ersten Drittels wurde dann Gröden wieder gefährlich, zuerst durch Pittschieler, der an Plattner scheiterte, und eine Sekunde vor Schluss durch McGowan, der dabei auch das 1:1 erzielte (19.59).

Davon beflügelt gaben die „Furie“ aus dem Grödnertal im Mitteldrittel gleich Gas und schrammten in der 24. Minute an der Führung vorbei, als McGowan an Plattner scheiterte und Lang den Puck im letzten Moment vor dem heraneilenden Laitinen klären konnte. Dann übernahm aber wieder Ritten die Spielregie und Lobis erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1, dieses Mal nach überragender Vorarbeit von Marzolini (29.47). Die Buam ließen nicht locker und knappe fünf Minuten später durften sie zum dritten Mal jubeln. Szypula erackerte sich im Angriffsdrittel den Puck, legte ihn bis zur blauen Linie auf Lang zurück, der nicht lange fackelte und aus der Distanz auf 3:1 stellte (34.57). In der 37. Minute hätte es sogar 4:1 stehen können, wenn Hofer gegen Szypula nicht einen bärenstarken Save ausgepackt hätte. So blieb es zur zweiten Drittelpause bei der Zwei-Tore-Führung aus Sicht der Buam.

Diesen Elan nahmen die Buam auch ins Schlussdrittel mit. Nach zahlreichen vergebenen Chancen in den ersten Minuten sorgte Spinell für das 4:1. Nach einem Bully sprang der Puck von der Bande hinter dem Tor zu ihm, der Rittner nahm direkt Maß und zimmerte die Scheibe aus spitzestem Winkel ins kurze Kreuzeck (49.58). Gröden steckte den Kopf aber noch nicht in den Sand und kam im Powerplay durch eine satte Direktabnahme von McGowan zum Anschlusstreffer (55.30). 70 Sekunden später machte es Cristellon dann noch einmal spannend, als er den Puck sehenswert ins kurze Kreuzeck beförderte und auf 3:4 aus Sicht der Hausherren stellte (56.40). Die Buam mussten nun noch einmal auf die Zähne beißen, schafften es aber dank des Empty-Net-Treffers von Hjorth, die drei Punkte zu fixieren (59.31).

Am Montag steht für die Rittner Buam SkyAlps das letzte Spiel des Jahres 2024 an. Um 18 Uhr empfangen sie die Hockey Unterland Cavaliers in der Ritten Arena. Nach dem Spiel geht es dann auch in der Hockeybar auf, zum Jahresabschluss wird die Liveband „Sitting Bull“ für mächtig Stimmung sorgen.

HC Gherdëina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Tore: 0:1 Lobis (9.19), 1:1 McGowan (19.59), 1:2 Lobis (29.47), 1:3 Lang (34.57), 1:4 Spinell (49.58), 2:4 McGowan (55.40/PP1), 3:4 Cristellon (56.40), 3:5 Hjorth (59.31/EN)