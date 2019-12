Volles AHL-Programm am Stefanitag

Die Alps Hockey League startet in eine intensive Phase zwischen Weihnachten und Neujahr. Neun Spiele stehen am Donnerstag am Programm. Das Top-Spiel der Runde wird zwischen HC Pustertal, die über Weihnachten einige personelle Entscheidungen trafen, und EHC Lustenau ausgetragen.

Alps Hockey League, 26.12.2019:

Th, 26.12.2019 HDD SIJ Acroni Jesenice – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel 17.00

Th, 26.12.2019 Rittner Buam – SHC Fassa Falcons 17.30

Th, 26.12.2019 VEU Feldkirch – EC KAC II 18.00

Th, 26.12.2019 EHC Lustenau – HC Pustertal Wölfe 19.30

Th, 26.12.2019 Wipptal Broncos Weihenstephan – Vienna Capitals Silver 19.30

Th, 26.12.2019 EK Die Zeller Eisbären – Steel Wings Linz 19.30

Th, 26.12.2019 EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 19.30

Th, 26.12.2019 S.G. Cortina Hafro – HK SZ Olimpija Ljubljana 20.45

Th, 26.12.2019 Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Gherdeina valgardena.it 20.45

Fr, 27.12.2019 EC Bregenzerwald – VEU Feldkirch 19.30

Th, 26.12.2019 HDD SIJ Acroni Jesenice – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel 17.00

Referees: BAJT, FAJDIGA, Holzer, Schweighofer

HDD SIJ Acroni Jesnice empfängt den EC Statzdwerke Kitzbühel am 26. Dezember. Die Adler haben zurzeit eine Siegesserie von drei Spielen. Jesenice feierte nach der deutlichen Derby-Niederlage einen klaren Erfolg gegen Wien. Das erste Duell der Saison war ein spannender Overtime-Kampf mit dem besseren Ende für Kitzbühel.. In den letzten drei Aufeinandertreffen setzte sich das Heimteam durch.

Winning Streak KEC: 3

AHL F2F: 5:2 JES

Th, 26.12.2019 Rittner Buam – SHC Fassa Falcons 17.30

Referees: LEGA, VIRTA, Basso, Weiss

Die SHC Fassa Falcons bestreiten ein Auswärtsspiel bei den Rittner Buam. Unmittelbar vor Weihnachten mussten die Falcons ihre Siegesserie gegen die Broncos beenden. Mit den Rittner Buam wartet nun eine weitere harte Herausforderung. Die Buam gewannen neun ihrer letzten zehn Spiele, bei Fassa waren es acht der letzten zehn.

Winning Streak RIT: 4

AHL F2F: 13:0 RIT

Th, 26.12.2019 VEU Feldkirch – EC KAC II 18.00

Referees: LEHNER, SCHAUER, Matthey, Moidl

Die VEU Feldkirch trifft im Österreicher-Duell auf den EC-KAC II. Feldkirch liegt zur Zeit knapp über dem roten Strich. Mit einem weiteren Erfolg wollen die Vorarlberger ihrer Playoff-Ambitionen unterstreichen. The EC-KAC II liegt zurzeit auf dem 16. Platz – sie verloren zehn der letzten elf Spiele. Das erste Duell der Saison wurde von Feldkirch entschieden. In den letzten drei Aufeinandertreffen (saisonübergreifend) holte jeweils das Auswärtsteam den Sieg.

Winning Streak VEU: 2

Losing Streak KA2: 3

AHL H2H: 6:1 VEU

Th, 26.12.2019 EHC Lustenau – HC Pustertal Wölfe 19.30

Referees: KUMMER, WIDMANN, Martin, Puff

Der HC Pustertal gastiert am Donnerstag beim EHC Lustenau. Für Pustertal könnte dies eine schwere Situation sein, da sie über Weihnachten einige Personalentscheidungen trafen. So trennte man sich von Headcoach Petri Mattila, der Tryout-Vertrag von Alessio Piroso wurde aufgelöst und auch Markus Gander wird nicht mehr teil des Teams sein,

AHL H2H: 5:4 EHC

Th, 26.12.2019 Wipptal Broncos Weihenstephan – Vienna Capitals Silver 19.30

Referees: PINIE, SUPPER, Pace, Wimmler

Die Wipptal Sterzing Broncos treffen in ihrem ersten Spiel nach Weihnachten auf die Vienna Capitals Silver. Kurz vor Weihnachten beendeten die Broncos die Siegesserie der Falcons. Wipptal gewann vier ihrer letzten fünf Spiele und liegen nur noch um vier Punkte hinter der Top-6. Die Silver Caps konnten in den vergangen sieben Spielen keinen Sieg mehr einfahren.

Losing Streak VCS: 7

AHL H2H: 1:0 WSV

Th, 26.12.2019 EK Die Zeller Eisbären – Steel Wings Linz 19.30

Referees: GAMPER, HOLZER, Markizieti, Snoj

Die EK Zeller Eisbären treffen in einem weiteren Österreicher-Duell auf die Steel Wings Linz. Beide Teams mussten Weihnachten mit einer Niederlagenserie verbringen. Währen die Steel Wing Linz bereits seit 17 Spielen auf einen Erfolg wartet mussten die Eisbären vier Niederlagen am Stück einstecken. Zell befindet sich aber weiterhin im Rennen um die Top-6, liegen sie doch nur – sie liegen aktuell um sechs Punkte unter dem roten Strich. Im ersten AHL-Duell dieser Saison verbuchten die Eisbären einen 3:1 Erfolg.

Losing Streak EKZ: 4

Losing Streak SWL: 17

Th, 26.12.2019 EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 19.30

Referees: BRUNNER, RUETZ, Huber, Kainberger

Der EC Bregenzerwald und die Red Bull Hockey Juniors bestreiten ein weiteres Österreicher-Duell. Die Red Bull Hockey Juniors kämpfen weiterhin um den Anschluss an die top-6. Bregenzerwald liegt lediglich auf dem 15. Platz, gewann allerdings die vergangenen drei Spiele in der AHL. Die Juniors mussten eine Siegesserie von fünf Spielen vor Weihnachten beenden. Das erste Duell der Saison war eine klare Angelegenheit für die Juniors, die sich 15:1 durchsetzten.

Winning Streak ECB: 3

AHL H2H: 8:1 RBJ

Th, 26.12.2019 S.G. Cortina Hafro – HK SZ Olimpija Ljubljana 20.45

Referees: BENVEGNU, GIACOMOZZI, Bedana, Rigoni

S.G. Cortina Hafro empfängt den Tabellenführer der Alps Hockey League. Cortina verfolgt weiterhin das Ziel den Weg zurück in die Top-6 zu finden. Bei Cortina wechselten sich in den vergangenen vier Spielen Siege und Niederlagen ab. Ljubljana gewann die letzten drei Spiele bzw. sieben der letzten acht Spiele in der AHL. Das erste Aufeinandertreffen war spannender Kampf, bei dem sich Cortina im Shootout durchsetzte. Dies war der erste Sieg von Cortina gegen Ljubljana in der AHL.

Winning Streak HKO 3

AHL H2H: 4:1 HKO

Th, 26.12.2019 Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Gherdeina valgardena.it 20.45

Referees: PAHOR, REZEK, De Zordo, Mantovani

Migross Supermercati Asiago Hockey empfängt den HC Gherdeina am Donnerstag. Asiago will den WEg zurück in die Top-6 – zurzeit liegen sie um drei Punkte dahinter. Gröden liegt aktuell am zwölften Platz. Beide Teams hatten schwierige Wochen vor Weihnachten. Asiago verlor sechs der letzten sieben Spiele, Gherdeina reist mit einer Niederlagenserie von sechs Spielen nach Asiago. Im ersten Duell der Saison verbuchte Gherdeina einen klaren 8:3 Erfolg.

Losing Streak GHE: 6

AHL H2H: 9:2 ASH

Fr, 27.12.2019 EC Bregenzerwald – VEU Feldkirch 19.30

Referees: LAZZERI, VIRTA, Martin, Pace

Der EC Bregenzerwald und die VEU Feldkirch bestreiten zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Im einzigen Freitagsspiel kommt es zum Vorarlberger Derby. Feldkirch setzte sic him ersten Derby mit Bregenzerwald 7:3 durch.

AHL H2H: 10:1 VEU