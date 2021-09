Volles Preseason-Programm – Zwei Finalspiele für Asiago

Bozen – In den kommenden Tagen sind gleich elf Teams der Alps Hockey League im Testspiel-Einsatz. Dabei kommt es zu drei ligainternen Duellen. Zudem bestreitet Migross Supermercati Asiago Hockey gleich zwei Finalspiele um den italienischen Supercup binnen drei Tagen.

Die BEMER VEU Feldkirch zeigte im Heimspiel gegen den EHC Freiburg eine Topleistung. Kapitän Dylan Stanley brachte die Vorarlberger zweimal in Führung, doch den Gästen aus der DEL 2 gelang jeweils der Ausgleich. In der Verlängerung behielten die Deutschen dann mit 3:2 die Oberhand. Ebenfalls am Dienstag empfing der HC Gherdeina valgardena.it den HCB Südtirol Alperia. Die Grödner zeigten gegen den Vizemeister aus der bet-at-home ICE Hockey League eine starke Leistung, mussten sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Zudem hat der EHC Lustenau am Mittwoch auch sein fünftes Preseason-Spiel gewonnen. In einer engen Partie besiegten die Löwen die Rittner Buam mit 4:3 nach Penaltyschießen, wobei Leon Schmeiser das einzige Tor im Shootout erzielte.

Preseason, Ergebnisse:

Di, 31.08.2021

BEMER VEU Feldkirch – EHC Freiburg 2:3 OT (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

HC Gherdeina valgardena.it – HCB Südtirol Alperia 0:2 (0:1, 0:1; 0:0)

Mi, 01.09.2021

EHC Lustenau – Rittner Buam 4:3 SO (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Volles Testspiel-Programm

In den kommenden Tagen sind gleich elf Teams der Alps Hockey League im Testspiel-Einsatz. Mit den Wipptal Broncos Weihenstephan, der BEMER VEU Feldkirch und dem EK Zell am See bestreiten gleich drei Mannschaften zwei Spiele. Zudem kommt es bei Vienna Capitals Silver gegen Steel Wings Linz, EC-KAC Future Team gegen EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und Rittner Buam gegen HC Gherdëina valgardena.it drei ligainterne Duelle.

Preseason, nächste Spiele:

Do, 02.09.2021, 18.50: Vienna Capitals Silver – Steel Wings Linz

Do, 02.09.2021, 20.00: HC Pustertal – Wipptal Broncos Weihenstephan

Fr, 03.09.2021, 19.30: BEMER VEU Feldkirch – TEV Miesbach

Fr, 03.09.2021, 19.30: EK Zell am See – Deggendorfer SC

Fr, 03.09.2021, 19.30: EC Peiting – Red Bull Hockey Juniors

Sa, 04.09.2021, 18:00: EC-KAC Future Team – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Sa, 04.09.2021, 19.00: EC Bregenzerwald – Red Lions Reinach

Sa, 04.09.2021, 19.30: EK Zell am See – Straubing Tigers

Sa, 04.09.2021, 20.00: Rittner Buam – HC Gherdëina valgardena.it

Sa, 04.09.2021, 20.00: TEV Miesbach – Wipptal Broncos Weihenstephan

So, 05.09.2021, 15.00: Red Bull Hockey Juniors – EC Peiting

So, 05.09.2021, 17.00: ECDC Memmingen – BEMER VEU Feldkirch

Zwei Finalspiele für Asiago

Migross Supermercati Asiago Hockey bestreitet gleich zwei Finalspiele binnen drei Tagen. Am heutigen Donnerstag trifft der italienische Meister im Supercup in Neumarkt auf die Hockey Unterland Cavaliers. Trainer Mattila kann fast auf den gesamten Kader zurückgreifen, nur Rosa und Olivero werden fehlen. Am Samstag kommt dann der HC Meran nach Asiago, wo der pandemie-bedingt nicht vergebene Supercup 2020 ausgespielt wird. Mit diesen beiden Partien beendet auch Federico Benetti seine Karriere.

Transfer-News

Asiago gab die Vertragsverlängerungen von Luca Stevan und Gabriele Parini bekannt. Mit Gregorio Gios und Andrea Longhini vervollständigen zudem zwei Neuzugänge den Kader des Vizemeisters. Michele Forte wechselte hingegen von Asiago zu Fassa. Der 19-jährige Verteidiger absolvierte in der letzten Saison 35 Spiele und verbuchte eine Vorlage.

Nach einem erfolgreichen Tryout hat HDD SIJ Acroni Jesenice drei junge slowenische Stürmer verpflichtet: Ahmet Jakupović (19 Jahre), Miha Krmelj (20) und Jaša Jenko (20) werden nächste Saison in der Alps Hockey League spielen.

Zudem gab Hafro Cortina Hockey einige Transfer-Updates bekannt: Während der 26-jährige Riccardo Lacedelli nach einer Saison in Finnland zu seinem Stammklub zurückkehrte, verlängerten die Italiener neun Verträge und gaben drei weiteren Spielern aus der U19 die Chance, sich im AHL-Team zu beweisen.