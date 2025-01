Von Universiaden und Jugendspielen

Von: mk

Bozen – Einen dicht gedrängten Terminkalender hatten in der vergangenen Woche auch die Südtiroler Talente der anderen Wintersport-Disziplinen, die an verschiedenen Wettkämpfen vor Ort, aber auch in anderen Teilen Europas teilnahmen.

Universiade: Zwei Südtiroler Snowboard-Medaillen

Turin war vor kurzem Schauplatz der Universiade. Zwei Südtiroler Snowboarder konnten dabei großartige Erfolge erzielen, und zwar in Bardonecchia, wo auch 2006 im Rahmen der Olympischen Winterspiele die Snowboard-Bewerbe ausgetragen worden waren. Im Parallel-Riesentorlauf gewann der Bozner Fabian Lantschner die Bronzemedaille, während im Parallel-Slalom Simon Dorfmann aus Gufidaun den zweiten Rang belegte und Silber holte.

Skilanglauf: Gressoney war eine Reise wert

Bei den Coppa-Italia-Rennen der Langläufer in Gressoney konnte Südtirols Nachwuchs einige starke Ergebnisse einfahren. Im Einzelstartrennen in der klassischen Technik (7,5 km) setzte sich in der Altersklasse U18 Marta Bellotti durch, während Emma Schwitzer den dritten Platz belegte. Bei den gleichaltrigen Burschen, die 10km zurücklegen mussten, wurde Luca Pietroboni Dritter, unmittelbar vor Elias Oberhöller. In der U20 belegte Livia Kargruber den vierten Platz. Im Massenstart zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung wiederholte Bellotti ihren Sieg. Oberhöller wurde Zweiter, Pietroboni landete neuerlich auf dem dritten Rang. In der Altersklasse U20 wurde Giada Fachin Vierte.

Nordische Kombination: Die Senoners sind in Szczyrk (fast) nicht zu halten

In Polen fand am Wochenende eine Etappe des Alpencups statt. In der Nordischen Kombination wussten die Geschwister Senoner am Samstag vollauf zu überzeugen. Manuel Senoner holte sich bei den Junioren den Sieg, während seine Schwester Anna den dritten Rang bei den jungen Frauen belegte. Im Spezialspringen war Maximilian Gartner als 22. der beste heimische Athlet, während Leonie Runggaldier als 26. abschloss. Am Sonntag belegte Anna Senoner im zweiten Wettkampf der Kombinierer den vierten Platz, während Manuel neuerlich den Tagessieg davontrug.

Freestyler sammeln im Europacup und in der Coppa Italia Erfahrung

Der Ski Freestyle Europacup wurde in Font Romeu in den Pyrenäen fortgesetzt. Mit dabei war Max Von Aufschnaiter, der die Rennen nach zuletzt starken Leistungen dieses Mal für die italienische Nationalmannschaft bestritt. Im Slopestyle landete der Bozner auf Rang 35 und somit außerhalb der Punkteränge, während er im Big Air als 22. weitere Europacup-Zähler sammeln konnte.

Die Coppa Italia IFT schlug ihre Zelte indessen in Prato Nevoso auf. Wetterbedingt mussten alle Teilnehmer auf der kleinen Line fahren. Heidi Pescollderungg aus Pfalzen holte sich bei den Damen den Sieg, Elia Baez Locher wurde bei den jungen Männern Dritter. Außerdem schauten in den Nachwuchskategorien noch weitere Podestplätze heraus:

•⁠ ⁠⁠1. Enea Gelmetti (Pulcini)

•⁠ ⁠⁠1. Colin Vinatzer (Ragazzi)

•⁠ ⁠⁠1. Alex Putzer (allievi)

•⁠ ⁠⁠2. Jakob Aichner (allievi)

•⁠ ⁠⁠3. Nina Mairhofer (junior)

FIL-Jugendspiele gastieren in Jaufental

79 junge Rodelsportlerinnen und -sportler der Jahrgänge 2011 bis 2018 von 18 verschiedenen Vereinen aus Italien, Österreich, Deutschland und Slowenien haben am Wochenende an den FIL-Jugendspielen im Rennrodeln auf Naturbahn auf der „Tonnerboden“-Bahn teilgenommen. Aufgrund des schlechten Wetters musste das Rennen in insgesamt acht verschiedenen Kategorien auf einen Wertungslauf verkürzt werden. Tagesbestzeit mit 57,16 Sek. in der männlichen Jugend erzielte Lukas Marzari vom ARC Ultental, die schnellste weibliche Nachwuchsrodlerin war mit 58,00 Sek. Laura Wegmann vom ASC Laas.