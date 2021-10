Vor 35 Jahren: Messner erklimmt den letzten Achttausender

Bozen – Vor genau 35 Jahren ist Extrembergsteiger Reinhold Messer zum ersten Mann geworden, der alle 14 Achttausender erklommen hat. Auf einigen Gipfeln stand er sogar mehr als einmal.

Am 16. Oktober erreichte Messner gemeinsam mit Hans Kammerlander bei stürmischem Wetter die Spitze des Lhotse.

„Einer der größten Momente in der Geschichte des Alpinismus“, heißt es auf Messners Facebook-Seite.

Messner war die erste Person auf der Welt, die alle 14 Achttausender ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff bestiegen hat.

Peter Habeler und er erreichten 1978 als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff.

Ebenfalls als Erster hat er einen Achttausender im Alleingang bestiegen (Nanga Parbat 1978) und war zwei Jahre später der Erste, der den höchsten Gipfel der Erde (Mount Everest 8848 m ü. M.) ohne Flaschensauerstoff und im Alleingang erreichte. Zudem war er der Zweite, der 1986 alle Gipfel der Seven Summits erklomm. Weiterhin durchquerte er die Antarktis (1989/1990 mit Arved Fuchs), Grönland (1993) und die Wüste Gobi (2004).

Aufgewachsen ist Messner in Villnöß. Heute lebt er in Meran und hält sich im Juli und im August oft auf seinem unter Denkmalschutz stehenden Schloss Juval am Eingang des Schnalstals auf. In Sulden am Ortler züchtet er Yaks und hat in einem renovierten Bergbauernhof das Restaurant Yak und Yeti eingerichtet. Er unterhält außerdem das Messner Mountain Museum, ein Museumsprojekt, das sich über Südtirol und Belluno erstreckt und sechs verschiedene Standorte umfasst.

Messner war von 1972 bis 1977 mit Uschi Demeter verheiratet. Aus seiner Verbindung mit Nena Holguin stammt eine Tochter. Am 31. Juli 2009 heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin, die Wiener Textildesignerin Sabine Stehle, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Im Jahr 2020 wurde die Ehe geschieden. Am 28. Mai 2021 heiratete er – ein drittes Mal – Diane Schumacher. Die 41 Jährige stammt aus Luxemburg und lebt in München, wo auch Messner seinen Zweitwohnsitz hat.