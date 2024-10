Vorjahresfinalist Medwedew muss für Wien absagen

Vorjahresfinalist Medwedew fehlt verletzt in Wien

Von: apa

Nach Titelverteidiger Jannik Sinner, der erst beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy wieder genannt hat, fällt bei der 50. Jubiläumsauflage der Erste Bank Open in Wien auch der Vorjahresfinalist aus. Daniil Medwedew musste am Donnerstagabend wegen einer anhaltenden Schulterverletzung für die Stadthalle absagen.

“Ich verbinde mit dem Turnier sehr viele positive Erinnerungen. Daher ist es sehr schade, dass ich nicht antreten kann, aber ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder in Wien spielen”, sagte Medwedew, der Wien-Sieger von 2022.

Mit dem topgesetzten Alexander Zverev (GER/ATP-3.), der am Donnerstag bereits erste Trainingseinheiten in Wien absolviert hat, Alex de Minaur (AUS/9.) und Grigor Dimitrow (BUL/10.) sind immer noch drei Top-Ten-Spieler am Start.