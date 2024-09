Vorzeitiges Saisonende für bei Vuelta gestürzten Van Aert

Von: APA/sda/dpa

Rad-Star Wout van Aert hat seine Saison nach seinem Vuelta-Sturz vom Dienstag vorzeitig beendet. Der Belgier verpasst somit auch die in gut zwei Wochen beginnende Weltmeisterschaften in Zürich. Laut einer Medienmitteilung seines Teams Visma-Lease a Bike beschloss Van Aert, seine Knieverletzung auszukurieren. Bei seinem schweren Sturz am 16. Teilstück der Spanien-Rundfahrt hatte er sich am rechten Knie eine tiefe Schnittwunde zugezogen.

“Van Aert bleibt im Krankenhaus in Belgien, wo er intravenös Antibiotika erhält, um das Risiko einer Infektion zu minimieren”, teilte seine Equipe mit. “Er braucht Zeit, um sich zu erholen.” Brüche habe der Allrounder nicht erlitten, aber eine ernste Knieverletzung. Der 29-Jährige gewann drei Etappen der Vuelta und führte die Punkte- wie auch Bergwertung an.