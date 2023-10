VSS/Raiffeisen Badminton-Landesmeister gekürt

Mals – Am 7. Oktober stand Mals ganz im Zeichen des Badmintonsports. Gemeinsam mit den Under-Regionalmeisterschaften des Fachsportverbandes FIBa fanden im Obervinschgau auch die VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften für die Kategorien U9 und U11 statt.

Das Team des ASV Mals rund um Stefan De March und Claudia Nista sorgte einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf. Insgesamt 38 junge Spielerinnen und Spieler der Kategorien U9 und U11 nahmen im Obervinschgau an den Titelkämpfen des VSS teil. Die Mädchen und Buben standen sich dabei sowohl im Einzel als auch im Doppel gegenüber. „Die Begeisterung der Kinder war wirklich ansteckend, vor allem das Strahlen der Augen vor jeder Begegnung“, zeigten sich auch VSS-Vorstandsmitglied Martin Unterholzer und Markus Moriggl, Direktor der Raiffeisenkasse Obervinschgau, begeistert.

Am hellsten strahlte dabei das Lächeln von Lina Gögele vom ASV Mals. Die junge Badmintonspielerin aus dem Vinschgau gewann sowohl das Mädcheneinzel der Kategorie U11 als auch das Mädchendoppel an der Seite von Valentina Burgo und zur Krönung auch noch das Mixed-Doppel gemeinsam mit Niklas Gögele, der außerdem den Buben-Landesmeistertitel in der Altersklasse U9 gewann. Zwei Mal Gold gab es außerdem für Gabriel Tragust Atz vom ASV Überetsch, der neben dem Einzeltitel in der Altersklasse U11 auch das Doppel an der Seite von Alex Hafner gewann. Außerdem krönte sich Hannah Niedermair vom ASV Mals zur VSS/Raiffeisen Landesmeisterin bei den U9 Mädchen.