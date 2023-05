VSS/Raiffeisen Handball-Saison mit U13-Landesmeisterschaft abgeschlossen

Bozen/Meran – Am Sonntag, den 21. Mai wurden mit der letzten Landesmeisterschaft in der Kategorie U13 die VSS/Raiffeisen Handball-Saison 2022/2023 offiziell abgeschlossen. Den Sieg konnten sich dabei die Mädchen des SSV Bozen und die Buben des SC Meran holen.

Die VSS/Raiffeisen Handball-Saison 2022/2023 ist offiziell beendet. Die letzte Landesmeisterschaft der Kategorie U13 wurde am 21. Mai in Bozen mit großem Erfolg durchgeführt. Insgesamt haben 13 Mannschaften an den Titelkämpfen teilgenommen. Nach spannenden Spielen konnte sich bei den Mädchen das Team vom SSV Bozen und bei den Buben die Mannschaft vom SC Meran über den VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel jubeln.

VSS-Referentin Verena Wolf kann nun auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Bilanz kann sich auf jedem Fall sehen lassen. Insgesamt haben bei den diesjährigen VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften 47 Mannschaften in den Kategorien U9, U11 und U13 teilgenommen. Auch über die Saison hinweg haben die Kategorien U9 und U11 insgesamt zehn verschiedene Turniere ausgetragen. „Die Kinder haben über die ganze Saison ihr Bestes gegeben und dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln können. Am Ende sind alle Gewinner, unabhängig von den Resultaten der Landesmeisterschaften“, so VSS-Referentin Verena Wolf.