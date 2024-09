VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy Landesmeister gekürt

Von: mk

Pichl – Am vergangenen Wochenende ist der Südtiroler Radnachwuchs in Pichl Gsies um den VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy Landesmeistertitel 2024 gefahren, dabei haben die Kinder in rasanten Rennen ihr Können unter Beweis gestellt.

Bereits zum 20. Mal wurde die VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy Landesmeisterschaft in der Sportzone von Pichl Gsies ausgetragen. Am Samstag, den 31. August wurden die Disziplinen Dual Slalom und Easy Down gefahren, während am Sonntag, den 1. September die Disziplin Cross Country auf dem Programm stand.

Bei den insgesamt 15 Rennen sind heuer rund 1.300 Kinder mit ihren Fahrrädern an den Start gegangen. „Es freut uns jedes Jahr aufs Neue so viele Kinder und Jugendliche an den Startlinien zu sehen“, freut sich der VSS-Referent für Radsport, Erwin Schuster. Gefahren wurden unter der Saison zusätzlich noch die Disziplinen Hindernis und Eliminator Race.

In zwei Kategorien haben es je zwei Kinder geschafft gleich alle drei Landesmeistertitel mit nach Hause zu nehmen. Tina Thaler und Tommy Lechner des ASC Sarntal Raiffeisen Rad haben in den drei Disziplinen den ersten Platz der Kategorie Baby belegt. Auch in der Altersklasse Schüler 2 konnten Marie Kirchler (Amateur Bike Club Klausen) und Julian Martinelli (KSV For Fun Cycling Team) alle drei Pokale gewinnen.

Neben Erwin Schuster gratulierten auch der Bürgermeister der Gemeinde Gsies Paul Schwingshackl, die Sportreferentin der Gemeinde Gsies Katja Schuster, der Obmann der Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Andreas Sapelza und der Präsident des FCI Südtirol Paolo Appoloni. Sie alle halfen auch bei der Übergabe der Preise an die Nachwuchsfahrer.

Die VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy Landesmeister im Überblick:

Baby (Jg. 2018 und jünger):

Dual: Tina Thaler und Tommy Lechner (beide ASC Sarntal Raiffeisen Rad)

Easy Down: Tina Thaler und Tommy Lechner (beide ASC Sarntal Raiffeisen Rad)

Cross-Country: Tina Thaler und Tommy Lechner (beide ASC Sarntal Raiffeisen Rad)

Kinder 1 (Jg. 2017/2017):

Dual: Kati Oberkalmsteiner (ASC Sarntal Raiffeisen Rad) und Jakob Berger (Sunshine Racers Nals)

Easy Down: Nadia Steiner (SSV Pichl/Gsies Raiffeisen) und Berger Jakob (Sunshine Racers Nals)

Cross-Country: Anna Rabensteiner (Amateur Bike Club Klausen) und Samuel Hofer (ASV Völs am Schlern MTB)

Kinder 2 (Jg. 2014/2015):

Dual: Mara Valersi (Sunshine Racers Nals) und Samuel Kasslatter (ASC Sarntal Raiffeisen Rad)

Easy Down: Lena Schuster (SSV Pichl/Gsies Raiffeisen) und Niklas Berger (Sunshine Racers Nals)

Cross-Country: Lara Casanova (ASV St. Lorenzen Rad) und Pietro Zulian (Sunshine Racers Nals)

Schüler 1 (Jg. 2012/2013):

Dual: Theresa Gasser und Luis Rabensteiner (beide Amateur Bike Club Klausen)

Easy Down: Theresa Gasser und Julian Demanega (beide Amateur Bike Club Klausen)

Cross-Country: Mia Pedevilla (ASV St. Lorenzen Rad) und Julian Demanega (Amateur Bike Club Klausen)

Schüler 2 (Jg. 2010/2011):

Dual: Marie Kirchler (Amateur Bike Club Klausen) und Julian Martinelli (KSV For Fun Cycling Team)

Easy Down: Marie Kirchler (Amateur Bike Club Klausen) und Julian Martinelli (KSV For Fun Cycling Team)

Cross-Country: Marie Kirchler (Amateur Bike Club Klausen) und Julian Martinelli (KSV For Fun Cycling Team)

Schüler 3 (Jg. 2007/2009):

Dual: Marie Thöni (Dynamic Bike Team Eppan) und Alex Pedevilla (ASV St. Lorenzen Rad)

Easy Down: Julia Kostner (Dynamic Bike Team Eppan) und David Figl (Sunshine Racers Nals)

Vereinswertung:

1. Sunshine Racers Nals – 725 Punkte

2. ASC Sarntal Raiffeisen Rad – 516 Punkte

3. Dynamic Bike Team Eppan – 481