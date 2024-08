Vuelta-Bergetappe und Rotes Trikot an Roglic – Gall Fünfter

Primoz Roglic wird am Mittwoch das Rote Trikot tragen

Von: apa

Red-Bull-Profi Primoz Roglic hat sich bei der Kategorie-1-Bergankunft auf dem Pico Villuercas im Rahmen der Spanien-Radrundfahrt durchgesetzt. Der Slowene sicherte sich den Gewinn der 4. Vuelta-Etappe am Dienstag auf den letzten Metern, der Osttiroler Felix Gall belegte zeitgleich den fünften Platz. Roglic übernahm zusätzlich das Rote Trikot des Gesamtführenden von Wout von Aert, Gall rangiert an der sechsten Stelle.

Etwa 3,8 km vor dem Ziel der 170 km langen Etappe bei hohen Temperaturen hatte Gall das Tempo angezogen und fuhr sich einen kleinen Vorsprung heraus, wurde aber nach einem Kilometer Solofahrt von einem Trio um Roglic eingeholt. In der Folge bildete sich eine sechsköpfige Spitzengruppe, in der sich die Fahrer vor dem Zielsprint belauerten. Lennert van Eetvelt setzte dann die finale Attacke, wurde aber auf dem Zielstrich noch von Roglic abgefangen.

Gall zeigte sich danach von seiner eigenen Leistung angetan, einzig mit der Sprint-Entscheidung haderte er noch ein wenig. “Auf den letzten hundert Metern war ein bisschen Taktieren angesagt, wir haben uns angeschaut. Da hätte ich selber dann die Initiative ergreifen sollen, weniger auf die anderen schauen, sondern selber in die Offensive gehen sollen. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Tag”, sagte er. In der Gesamtwertung verbesserte sich der 26-Jährige gleich um 48 Plätze.

Gall sprach auch die extreme Hitze an, die es jedem schwer gemacht habe. “Ich glaube, es waren irgendwo bei knapp 40 Grad, da hat jeder sehr gelitten”, sagte der Österreicher, der sich “überraschenderweise” zum Schluss sehr gut gefühlt habe. “Ich habe dann relativ früh attackiert, wo ich gemerkt habe, das kann heute was werden. Ich habe nichts zu verlieren gehabt, deswegen habe ich ein bisschen Risiko genommen, bin dann eingeholt worden. Es ist immer schwierig bei einer so großen Hitze, dass man sich das gut einteilt.”

Im Klassement führt Roglic mit acht Sekunden Vorsprung auf den Portugiesen Joao Almeida, Gall hat 47 Sekunden Rückstand. Die vierte Etappe führte durch die spanische Region Extremadura – und damit erstmalig heuer durch Spanien, nachdem zuvor in Portugal gefahren worden war. Roglic hat die Rundfahrt bereits dreimal gewonnen.