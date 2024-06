Wahome Maurithi und Straneo gewinnen 24. Cortina-Toblach-Run

Von: Ivd

Toblach – Der Kenianer Peter Wahome Maurithi und Valeria Straneo haben die 24. Auflage des Cortina-Toblach-Run gewonnen. Über 2.000 Läuferinnen und Läufer aus 20 Nationen nahmen am Sonntagvormittag den Klassiker in Cortina in Angriff.

Sie mussten 30 Kilometer auf der alten Bahnstrecke bis Toblach hinterlegen. Gleich zu Beginn setzte sich Peter Wahome Maurithi vorne ab, einzig allein die beide Südtiroler Khalid Jbari und Michael Hofer konnten noch ein wenig mithalten. Dann erhöhte der Kenianer noch einmal das Tempo und setzte sich mit einem Start-Ziel-Sieg in 1:39.16 Stunden durch. Der Leiferer Jbari wurde Zweiter in 1:42.38, während Michael Hofer aus Deutschnofen in 1:43.54 Stunden das Podest komplettierte.

Straneo gewinnt Damen-Rennen

Im Damen-Rennen war die „Azzurra“ Valeria Straneo eine Klasse für sich. Straneo, Marathon-Vize-Weltmeisterin von Moskau 2013 und Silber-Medaillengewinnerin bei der EM 2014 in Zürich sowie zweifache Siegerin beim Cortina-Toblach-Run (2013, 2014), startete ab Kilometer 15 ihre Aufholjagd. Nach 2:01.45 Stunden überquerte Straneo schließlich als Erste die Ziellinie beim Grand-Hotel in Toblach, mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Bruneckerin Greta Haselrieder (2:02.26). Bronze sicherte sich Alice Guerra in 2:03.56 Stunden. Die 24-jährige Langläuferin und Vorjahressiegerin Julia Kuen aus Reischach wurde Vierte.