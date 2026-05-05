Wegscheider markiert weiter sein Revier

Von: luk

Seis am Schlern – Felix Wegscheider schwebt weiter auf der Supermoto-Wolke sieben. Der 26-Jährige aus Seis am Schlern legte am vergangenen Wochenende wieder zwei Siege bei der Regionalmeisterschaft Nord-Est am Autodromo von Pomposa (Ferrara) nach.

Wegscheider ist in der Regionalmeisterschaft Nord-Est damit weiterhin nicht zu bremsen und steht nach vier Rennen bei vier Siegen. Am Autodromo von Pomposa bei San Giuseppe in der Provinz Ferrara gewann der Supermoto-Athlet aus Seis am Schlern das erste Rennen vor Riccardo Montanino und Matteo Calligaris. Im zweiten Rennen verwies der Motorsport-Profi Calligaris und Fabio Mazzolai auf die hinteren Podestplätze.

„Die zweite Etappe der Regionalmeisterschaft ist mir sehr gut ergangen, ich bin hochzufrieden. Das Motorrad war in einem Top-Zustand, die Bedingungen waren ebenfalls gut, auch wenn es wieder sehr heiß war. Und auch mit meiner Leistung bin ich sehr glücklich. Ich habe in der vergangenen Woche gut an mir gearbeitet und konnte mich weiter verbessern“, freut sich Wegscheider, der in der Gesamtwertung mit vier Siegen selbsterklärend an erster Stelle liegt.

Für Wegscheider steht nun eine zweiwöchige Pause auf dem Programm, in der er auf der Strecke, im Fitnessstudio und in den Laufschuhen weiter an seiner physischen Form feilen wird. Das nächste Rennwochenende steht am 23. und 24. Mai an, wieder in Pomposa, dann zählen die Ergebnisse jedoch für die Wertung der Italienmeisterschaft.