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Rennen in Ottobiano gewonnen

Wegscheiders Höhenflug geht weiter

Dienstag, 21. April 2026 | 17:58 Uhr
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Angelo Simonini
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Von: mk

Seis am Schlern – Nach den beiden Siegen in der Regionalmeisterschaft Trofeo Nord-Est hat Felix Wegscheider am vergangenen Wochenende auch auf nationaler Ebene zugeschlagen.

Der 26-Jährige aus Seis am Schlern hat in Ottobiano (Provinz Pavia) drei Rennen um die Italienmeisterschaft Internazionali d’Italia Supermoto bestritten. Ein Rennen konnte Felix Wegscheider gewinnen, in den beiden anderen landete der Südtiroler Motorsportler jeweils auf dem zweiten Platz. Das brachte ihm am Ende auch den Gesamtsieg, sowie die Führung in der Gesamtwertung.

„Die Bedingungen waren sehr herausfordernd. Es herrschten Temperaturen um 30 Grad Celsius. Im letzten Rennen lag ich in Führung, doch nach einem Sturz konnte mich der bis dahin Zweitplatzierte überholen und ich musste mich am Ende mit Rang zwei zufriedengeben. Alles in allem fällt unsere Bilanz positiv aus, wenngleich wir mit der Geschwindigkeit noch nicht ganz zufrieden sind. Aber es wird von Rennen zu Rennen besser“, erklärt Wegscheider, der sich in dieser Saison als Profi ausschließlich auf den Motorsport konzentrieren kann.

Der KTM-Pilot hat nun eine Woche Pause, bevor die Regionalmeisterschaft Trofeo Nord-Est am ersten Mai-Wochenende in Pomposa fortgesetzt wird.

Bezirk: Salten/Schlern

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