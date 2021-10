Weis zieht in Girona zum sechsten Mal in ein ITF-Finale ein

Girona – Alexander Weis ist am Samstagnachmittag zum sechsten Mal in seiner Karriere in ein ITF-Finale eingezogen. Der 24-jährige Bozner zwang im Halbfinale des 15.000-Dollar-Turniers von Girona den spanischen Lokalmatador Carlos Sanchez Jover (ATP 519) mit 6:4, 6:4 in die Knie.

Somit steht der Bozner zum sechsten Mal in einem ITF-Finale, nachdem er heuer bereits in Villach, Bozen und Aquila sowie 2019 zwei Mal in Tabarka ins Endspiel einzog. Fünf Mal musste sich Weis im Finale aber seinem Gegner geschlagen geben, diesmal peilt er seinen ersten Turniersieg an. Am Sonntag trifft Weis auf den nächsten Spanier, Pol Toledo Bague. Der Weltranglisten-569. hat das bisher einzige Duell gegen den Südtiroler vor drei Jahren in Santa Margherita di Pula in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 gewonnen. Toledo Bague, der in Girona als Nummer acht gesetzt ist, hat im bisherigen Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgeben müssen.

In Girona feierte Weis heute seinen vierten Sieg in Folge. Der Bozner schaltete der Reihe nach den Inder Manish Sureshkumar (ATP 728), Lokalmatador Diego Augusto Barreto Sanchez (ATP 1030), den Russen Yan Bondarevskiy (ATP 511) und heute im Halbfinale Carlos Sanchez Jover aus. Der Spanier liegt auf Platz 519 der ATP-Wertung und war in Girona an Nummer 4 gesetzt. Weis zeigte eine starke Vorstellung und setzte sich nach 1:39 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:4 durch. Morgen um 11:00 Uhr will die Nummer 530 der Welt seinen ersten Einzel-Titel auf der ITF-Tour holen.