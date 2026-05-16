Aktuelle Seite: Home > Sport > Weißhaidinger Achter bei Diamond-League-Auftakt in Shanghai
Weißhaidinger schaffte es in die Top acht

Weißhaidinger Achter bei Diamond-League-Auftakt in Shanghai

Samstag, 16. Mai 2026 | 15:53 Uhr
Weißhaidinger schaffte es in die Top acht
APA/APA/ÖLV/SONIA MALETEROVA
Schriftgröße

Von: apa

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat beim Auftakt der Diamond-League-Saison in Shanghai den achten Platz belegt. Mit einer Weite von 63,95 m erreichte der Oberösterreicher am Samstag in China sein Mindestziel im Feld mit elf Teilnehmern. Den Sieg sicherte sich der Slowene Kristjan Ceh (70,58 m) vor dem Australier Matthew Denny (67,54) und Weltmeister Daniel Stahl (66,71) aus Schweden. Enzo Diessl lief im Finale über 110 m Hürden in 13,57 Sekunden auf den neunten Rang.

Weißhaidinger sammelte damit einen Punkt für die Qualifikation für das Finale der Diamond League Anfang September in Brüssel. Nachdem der 34-Jährige vor Kurzem bei Testmeetings in Schwechat auf Weiten von 67 bzw. 65,54 m gekommen war, erhielt er kurzfristig eine Einladung zum Saisonauftakt der Millionenserie in China. Weißhaidinger sprach von einem “soliden Start” in eine lange Saison, nachdem er erst tags zuvor angereist war. “Ich habe mich noch ein bisschen verspannt vom Fliegen gefühlt. Mit meiner Leistung bin ich grundsätzlich zufrieden, auch, dass ich es unter die Top acht geschafft habe”, sagte er.

Hürdensprinter Diessl blieb bei seinem Saisonauftakt vier Zehntelsekunden über seiner persönlichen Bestleistung. Der 21-jährige Steirer geht auch in der kommenden Woche beim nächsten Diamond-League-Meeting ebenfalls in China in Xiamen an den Start. Den Sieg in Shanghai holte sich der US-Amerikaner Jamal Britt in 13,07 Sekunden.

Duplantis scheiterte an Weltrekordhöhe

Stabhochspringer Armand “Mondo” Duplantis gewann indes mit einer Höhe von 6,12 m souverän. Der schwedische Ausnahmekönner versuchte sich auch dreimal an der neuen Weltrekordhöhe 6,32 m, scheiterte allerdings jeweils. Den 100-m-Sprint entschied überraschend der Südafrikaner Gift Leotlela in 9,97 Sek. für sich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
63
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
57
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
32
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Kommentare
26
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Kommentare
23
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 