Weißhaidinger Achter bei Diamond-League-Auftakt in Shanghai

Von: apa

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat beim Auftakt der Diamond-League-Saison in Shanghai den achten Platz belegt. Mit einer Weite von 63,95 m erreichte der Oberösterreicher am Samstag in China sein Mindestziel im Feld mit elf Teilnehmern. Den Sieg sicherte sich der Slowene Kristjan Ceh (70,58 m) vor dem Australier Matthew Denny (67,54) und Weltmeister Daniel Stahl (66,71) aus Schweden. Enzo Diessl lief im Finale über 110 m Hürden in 13,57 Sekunden auf den neunten Rang.

Weißhaidinger sammelte damit einen Punkt für die Qualifikation für das Finale der Diamond League Anfang September in Brüssel. Nachdem der 34-Jährige vor Kurzem bei Testmeetings in Schwechat auf Weiten von 67 bzw. 65,54 m gekommen war, erhielt er kurzfristig eine Einladung zum Saisonauftakt der Millionenserie in China. Weißhaidinger sprach von einem “soliden Start” in eine lange Saison, nachdem er erst tags zuvor angereist war. “Ich habe mich noch ein bisschen verspannt vom Fliegen gefühlt. Mit meiner Leistung bin ich grundsätzlich zufrieden, auch, dass ich es unter die Top acht geschafft habe”, sagte er.

Hürdensprinter Diessl blieb bei seinem Saisonauftakt vier Zehntelsekunden über seiner persönlichen Bestleistung. Der 21-jährige Steirer geht auch in der kommenden Woche beim nächsten Diamond-League-Meeting ebenfalls in China in Xiamen an den Start. Den Sieg in Shanghai holte sich der US-Amerikaner Jamal Britt in 13,07 Sekunden.

Duplantis scheiterte an Weltrekordhöhe

Stabhochspringer Armand “Mondo” Duplantis gewann indes mit einer Höhe von 6,12 m souverän. Der schwedische Ausnahmekönner versuchte sich auch dreimal an der neuen Weltrekordhöhe 6,32 m, scheiterte allerdings jeweils. Den 100-m-Sprint entschied überraschend der Südafrikaner Gift Leotlela in 9,97 Sek. für sich.