Weißroten von Carrarese gestoppt

Von: luk

Bozen – Der FC Südtirol muss im Rahmen seines ersten Auswärtsspiels der noch jungen Serie BKT-Saison 2024/25 seine erste Niederlage hinnehmen: die Weißroten unter der Leitung von Mister Federico Valente unterliegen Carrarese Calcio 1908 im „Stadio Garibaldi-Romeo Anconetani“ von Pisa, dem vorübergehenden Zuhause des Aufsteigers aus der Toskana, mit 0:2 (0:1). Auf diese Weise muss der FCS im dritten Saisonspiel zum ersten Mal in dieser Spielzeit Federn lassen: für die Gastgeber treffen Schiavi (vom Elfmeterpunkt kurz vor der Halbzeitpause, 45.) und Finotto (per Kopf nach Zanon-Hereingabe, 56.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Gastgeber stoßen an und verbuchen in der vierten Minute die erste Chance der Partie: der Ball kommt zu Finotti in der Box der Gäste – heute ganz in weiß im neuen Ausweichtrikot – durch, der auf rechts für Cicconi ablegt. Dieser schießt direkt mit links, Poluzzi hält sicher. Vier Zeigerumdrehungen später wird Finotto im FCS-Strafraum per Lochpass in Szene gesetzt, Masiello blockt in extremis (8.). In Minute 19 hält Schiavi nach einem Befreiungsschlag von Masiello volley drauf, zielt jedoch links vorbei. Etwas später tritt zum ersten Mal der FCS in Erscheinung: Flanke von links von Mallamo auf den Kopf von Crespi, der jedoch den Ball nicht auf das Tor der Toscani bekommt (27.). Auf der Gegenseite zieht Ex-FCS-Spieler Zanon nach einer längeren Ballstafette mit links von der rechten Seite ab – rechts vorbei (34.). In der Schlussphase der ersten Hälfte gibt es mehrere aufeinanderfolgende Ecken für die Gastgeber, im Rahmen einer Variante wird Schiavi im Rückraum angespielt: dieser kontrolliert das Zuspiel, sein Abschluss wird abgefälscht (40.). In Spielminute 43 ahndet der Unparteiische ein Foul von Masiello links in der FCS-Box an Coppolaro mit dem Elfmeterpfiff, nach einem VAR-Review hat die Entscheidung Bestand: Schiavi präsentiert sich vom Punkt und visiert mit einem wuchtigen Schuss das linke untere Eck an, Poluzzi hat die Ecke und berührt die Kugel sogar, trotzdem findet der Ball den Weg zum 0:1 in die Maschen (45.). Die Weißroten können nicht mehr reagieren, mit dem knappen Rückstand geht es in die Halbzeitpause.

Mister Federico Valente wechselt zur Pause gleich zweimal: Arrigoni und Casiraghi kommen für Tait und Crespi in die Partie. In Minute 49 nimmt Cagnano einen Befreiungsschlag der Toscani auf und versucht sich aus der zweiten Reihe, Bleve ist auf der Hut. Kurz darauf spielt Mallamo Merkaj im Carrarese-Strafraum an, der nach einem Kontakt mit seinem Gegenspieler zu Boden geht – der Unparteiische jedoch lässt weiterlaufen (52.). Auf der anderen Seite sind es die Gialloazzurri, die erhöhen können: Panico mit dem hohen Ball auf die rechte Seite zu Zanon, der seine Hereingabe direkt auf den Kopf von Finotto legt – der wiederum trifft ins lange linke Eck zum 0:2 (56.). Die Szene wird zunächst aufgrund einer vermeintlichen Abseits-Position von Zanon abgepfiffen, jedoch schaltet sich der VAR ein: nach einem mehrminütigen Check wird der Treffer anerkannt (59.). Die Gastgeber lassen im Anschluss nicht locker, eine gefährliche Flanke von Schiavi segelt in die Gefahrenzone sowie an Freund und Feind vorbei ins Toraus (64.), ehe die Weißroten endlich zu ihrer Reaktion kommen: Casiraghi dreht sich rechts in der Box auf und schließt ab: Bleve hält sicher (66.). In der Schlussphase lässt der FCS nichts unversucht: Cagnano hält aus 25 Metern direkt drauf und findet in Bleve seinen Meister (73.), ehe Simone Davi in Minute 84 mit seiner Flanke den Kopf von Merkaj findet, der jedoch aus sieben Metern Entfernung rechts vorbeiköpft. Es bleibt beim 0:2 aus FCS-Sicht.

CARRARESE CALCIO 1908 – FC SÜDTIROL 2:0 (1:0)

CARRARESE (3-4-2-1): 1 Bleve; 3 Imperiale ©, 6 Oliana, 21 Coppolaro; 11 Cicconi, 20 Giovane (78. 17 Zuelli), 18 Schiavi (70. 82 Capezzi), 72 Zanon (84. 23 Scheffer Bracco); 28 Capello (70. 90 Cerri), 10 Panico; 32 Finotto (78. 9 Cherubini)

Auf der Ersatzbank: 22 Mazzini, 5 Della Latta, 8 Palmieri, 26 Cartano, 39 Motolese, 77 Belloni, 99 Palermo

Trainer: Nicola Antonio Calabro

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 3 Cagnano (80. 14 F. Davi), 5 Masiello, 30 Giorgini; 7 Rover, 8 Mallamo (68. 24 S. Davi), 27 Kurtic, 21 Tait © (46. 4 Arrigoni), 79 Molina (68. 90 Odogwu); 33 Merkaj, 9 Crespi (46. 17 Casiraghi)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 6 Martini, 23 Ceppitelli, 28 Kofler, 46 Brik, 99 Praszelik

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Marco Monaldi (Macerata) | Die Assistenten: Alessio Tolfo (Pordenone) & Eugenio Scarpa (Collegno) | Vierter Offizieller: Erminio Cerbasi (Arezzo)

VAR: Michael Fabbri (Ravenna) | AVAR: Giacomo Camplone (Pescara)

TORE: 1:0 Schiavi (Foulelfmeter, 45.), 2:0 Finotto (56.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Tait (FCS | 42.), Rover (FCS | 68.), Kurtic (FCS | 90 + 1.)

ANMERKUNGEN: vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an Ex-Lazio-Coach Sven Goran Eriksson sowie an die kleine Diarra Sow. Schwüler Abend, Temp. um 31°C. 1.987 Zuschauer. | Eckenverhältnis: 6-8 (4-2) | Nachspielzeit: 1min + 4min