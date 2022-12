Weitere Talentprobe von Hannah Steckholzer in Verona

Verona/Wiesen – Am vergangenen Wochenende konnte die 13jährige Hannah Steckholzer aus Wiesen tolle Erfolge beim Reitturnier in Verona feiern. Die Vize-Italienmeisterin durfte sich über drei Siege und einen zweiten Platz freuen. Zwei der drei Siege gelangen der Reiterin vom ASV Reitclub Wiesen über die Höhe von 125cm, wobei sie an diesem Turnierwochenende das erste Mal in dieser Höhe an den Start ging.

Mit Sarah Mair mit ihrem Pferd Cromesse und Jasmin Troger mit ihrem Pferd Wild Joker gingen zwei weitere Reiterinnen für den ASV Reitclub Wiesen an den Start und konnten einen 9. bzw. 12. Endrang im Springen über 100cm für sich behaupten. Anna Christina Gartner und Lilly le Vivaldi gelang eine fehlerfreie Runde im B80cm Springen.