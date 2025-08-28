Weitere Teams steigen in die Preseason ein

Von: Ivd

Sterzing – Am Dienstag war der EC Bregenzerwald bereits zum vierten Mal in der Preseason im Einsatz – und feierte den vierten Sieg. Bei den Stuttgart Rebels setzten sich die Vorarlberger mit 5:4 nach Shootout durch, nachdem sie die Deutschen schon in der Vorwoche zuhause mit 4:3 besiegt hatten. Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären traf ein zweites Mal auf den EC Bad Tölz und musste sich erneut geschlagen geben: Nach dem 1:4 in Bayern verloren sie am Mittwoch das Heimspiel mit 2:4. Außerdem kam es zu einem ligainternen Duell zwischen den Wipptal Broncos Weihenstephan und dem HC Gherdeina valgardena.it, das die Hausherren aus Sterzing klar mit 7:3 für sich entschieden.

Am heutigen Donnerstag sind die Adler Stadtwerke Kitzbühel gegen den SC Riessersee gefordert. Zudem startet Rückkehrer Asiago beim Unterland Cup in Neumarkt gegen Eppan in die Preseason. In den kommenden drei Tagen folgen dann elf Spiele mit AHL-Beteiligung.

Am Freitag ist beim Unterland Cup Gastgeber Hockey Unterland Cavaliers gegen den HC Eppan Pirates im Einsatz. Außerdem gastiert Zell am See beim win2day ICE Hockey League-Club Olimpija Ljubljana, während der EC Bregenzerwald beim EV Füssen seine weiße Weste bewahren und den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren will. Des weiteren treffen die Red Bull Hockey Juniors auf Stuttgart– am Sonntag kommt es gleich zum Rückspiel.

Am Samstag sind der HC Meran/o Pircher und die Wipptal Broncos Weihenstephan bei einem Turnier in Peiting im Einsatz: Meran bestreitet sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den Gastgeber, während Sterzing auf den SC Riessersee trifft. Am Sonntag stehen die Platzierungsspiele auf dem Programm.

Ebenfalls am Sonntag absolviert Vizemeister HDD Jesenice sein erstes Vorbereitungsspiel. Gegner der Slowenen ist Ligakonkurrent KHL Sisak. Außerdem stehen sich Unterland und Asiago beim Unterland Cup im direkten Duell gegenüber.