Wertvoller Auswärtssieg für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Jesenice/Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstag eine der weitesten Auswärtsreisen auf dem Programm gehabt und sind auch mit drei Punkten heimgekehrt. Gegen HDD SIJ Acroni Jesenice gewannen die Blau-Roten im Stadion der Slowenen mit 3:1.

Das erste Duell zwischen den Rittner Buam SkyAlps und Jesenice in dieser Saison war beim Continental Cup und war von vielen Toren (die Buam siegten mit 5:3) und jeder Menge Härte geprägt. Am Dienstag ließen es beide Mannschaften zunächst etwas ruhiger angehen, wobei Ritten mit der ersten gefährlichen Aktion gleich in Führung ging. Szypula spielte in die Mitte zu Cuglietta, hier konnte sich Jesenice-Goalie Us noch in den Weg stellen, beim Nachschuss von Lobis war er aber machtlos (4.22). Während die Buam in der Folge ein Powerplay nicht in ein Tor ummünzen konnten, blieb Jesenice mehrere Male am sicheren Furlong hängen, so etwa beim Weitschuss von Svetina und beim Nachschuss von Cimzar (13.). In der 17. Minute verpasste Spinell das 2:0, als er einen fehlgeleiteten Pass der Jesenice-Abwehr abfing, sein Drehschuss aber knapp neben das Tor ging.

Gleich zu Beginn des Mitteldrittels bekam Marzolini dann eine Zweiminutenstrafe aufgebrummt und Jesenice schlug zurück: Im Powerplay legte Cimzar auf Sillanpaa quer, der direkt ins Tor traf (22.52). Die Rittner Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Der Puck blieb im Slot von Jesenice liegen, Cuglietta schaltete am schnellsten und beförderte ihn ins Kreuzeck zum 2:1 für die Buam (24.32). Dann passierte lange nichts, ehe Spinell plötzlich allein auf Us zulief, der Goalie der Stahlstädter konnte Spinell zwar noch stoppen, doch der Puck blieb herrenlos vor dem Tor liegen und Manuel Öhler staubte ab (33.23). In der 37. Minute hätte Cuglietta nach einem Alleingang sogar auf 4:1 stellen können, doch Us war im Weg.

Im Schlussdrittel bemühte sich Jesenice gleich um den Anschlusstreffer, kam aber mit mehreren Anläufen nicht an Furlong vorbei. Die Rittner Buam SkyAlps konzentrierten sich auf die solide Defensivarbeit und ließen so die Uhr hinunterticken. In der 50. Minute stellte Furlong in letzter Sekunde den Schoner gegen Koblar dazwischen, dann zielte Cimzar ins Außennetz (53.). Von den Buam war offensiv kaum noch etwas zu sehen, das brauchte es aber nicht: Die Blau-Roten spulten die restliche Spielzeit mit Erfolg hinunter und holten sich so einen souveränen Auswärtssieg in Slowenien.

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Tore: 0:1 Lobis (4.22), 1:1 Sillanpaa (22.52/PP1), 1:2 Cuglietta (24.32), 1:3 Manuel Öhler (33.23)