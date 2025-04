„Wie ein Popstar“ 

Von: ka

Rom – Auch wenn Jannik Sinner derzeit nicht spielen darf, ist der Rummel um die Nummer eins der Tennis-Welt nie ganz verstummt. Während die Medien über Sinners Sponsorentermine, aber auch über seine Treffen mit Freunden beim Padel-Turnier oder beim Radfahren berichten, bereiten sich die Organisatoren des Masters 1000-Turniers in Rom, die Internazionali BNL d’Italia, auf die triumphale Rückkehr der Nummer eins in den offiziellen Tenniszirkus vor.

Wie Paolo Lorenzi, Direktor der Internazionali d’Italia, gegenüber dem Corriere della Sera andeutete, wird Jannik Sinner im Tennispalast des Foro Italico in der Ewigen Stadt die Aufmerksamkeit eines Popstars genießen.

Jannik Sinners „Auszeit“ vom Tenniszirkus neigt sich langsam dem Ende zu. In zehn Tagen, am 13. April, darf er offiziell wieder trainieren. In der Ewigen Stadt hingegen freut man sich, dass das Masters 1000 in Rom das erste Turnier ist, an dem der Sextner wieder teilnehmen kann.

Kein Wunder also, dass sich der Direktor der Internazionali d’Italia, Paolo Lorenzi, und sein Team schon jetzt intensiv damit beschäftigen, wie sie Jannik Sinners Aufenthalt im Tennispalast des Foro Italico und in der Ewigen Stadt so sicher und angenehm wie möglich gestalten können.

„Als Turnierdirektor hat man während des Turniers nur wenige Stunden Schlaf, in diesem Jahr werden es noch weniger sein: In Rom, bei unserem Turnier, kehrt der italienische Meister zurück, alle Augen werden auf uns gerichtet sein. Ich genieße diese Aufregung, sie erinnert mich an die Zeit, als ich noch spielte und von großen Auftritten träumte“, sagt Lorenzi mit der ihm eigenen Höflichkeit.

Der heute 43-jährige Paolo Lorenzi, seit letztem Jahr Direktor der Internazionali d’Italia, und Jannik Sinner spielten sogar einmal zusammen. Die ehemalige Nummer 33 der Weltrangliste und der damals erst 18-jährige Sextner erreichten im Oktober 2019 beim ATP-250-Turnier in Antwerpen überraschend das Halbfinale im Doppel. „Wir sind als Nachrücker in die Auslosung gekommen und haben die Nummer drei der Setzliste geschlagen, das war mehr sein Verdienst als meins. Ich war gerade bei Riccardo Piatti in Bordighera gewesen und hatte dort Jannik kennengelernt: Er war noch sehr jung, aber der Tennisball war schon mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs“, erinnert sich Paolo Lorenzi an das gemeinsame Turnier.

Da er wegen der Folgen der Clostebol-Affäre bis einschließlich 4. Mai gesperrt ist, ist Sinners Akkreditierung für das Turnier für den 5. Mai vorgesehen. Mit seiner ersten Pressekonferenz nach der „Auszeit“, die für den Nachmittag desselben Tages geplant ist, beginnt für Sinner der „gewohnte Turnieralltag“.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Sicherheit des Südtirolers gelegt. „Wir werden alle Spieler schützen, besonders Jannik, der mit Spannung erwartet wird. Neben den Bodyguards, die für seine persönliche Sicherheit verantwortlich sind, wurden auch Sinners Wege durch das Foro Italico berücksichtigt und im Vorfeld studiert. Die Herausforderung besteht darin, Janniks Sicherheit zu gewährleisten, ohne das Publikum, das ihn verehrt, zu vergraulen. Er wird überall diskret begleitet“, betont Paolo Lorenzi.

Zur Sicherheit der Spieler trägt auch der lange Tunnel im Forum bei, der von den Umkleidekabinen direkt zum Center Court führt. „Die Brücke, von der aus Rafa Nadal 2024 die Ovationen des Publikums empfing, ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung“, ergänzt der Direktor der Internazionali d’Italia. Noch wichtiger ist, dass der Sextner in den Genuss einer Art privaten Lounge kommen wird.

„Es handelt sich eigentlich nicht um eine eigene Sinner-Lounge, sondern um einen Teil der Räumlichkeiten des Präsidiums, die bereits vom Vorstand des italienischen Tennisverbandes genutzt werden. Djokovic hat diese Räume früher auch genutzt. Nichts Besonderes, aber sicher ein Ort, an dem er sich entspannen und wohlfühlen kann, wenn er will. Sinner wird wahrscheinlich immer auf dem Centre Court spielen“, sagt Paolo Lorenzi.

Als weitere Neuerung in diesem Jahr nennt der Direktor der Internazionali d’Italia „die Liegestühle in der Spielerlounge, auf denen man schlafen kann, wenn es regnet oder der Turniertag länger wird“. Unnötig zu erwähnen, dass die 16 besten Spieler, darunter auch Jannik, in den renommiertesten Hotels Roms untergebracht sind. Wann Jannik Sinner sein Debüt in der Ewigen Stadt geben wird, steht noch nicht fest. „Freitag, 9. Mai, oder Samstag, 10. Mai: In der ersten Runde hat er ein Freilos“, sagt Paolo Lorenzi.

Das hausgemachte Eis, das das Turnier in Rom bei den Profispielern so beliebt macht, ist auch für dieses Jahr bestätigt. „Normalerweise sprechen die Spieler noch zwei Wochen nach Rom in Paris mit mir darüber“, freut sich der Direktor der Internazionali d’Italia.

Auch der Sextner mag das Eis, mit Schokoladengeschmack. Noch mehr dürfte sich Jannik Sinner darüber freuen, dass er mit ziemlicher Sicherheit als Nummer eins in den Tenniszirkus zurückkehren wird. Zu groß waren die Patzer, die sich die Spieler hinter ihm in der ATP-Weltrangliste in Indian Wells und Miami leisteten, um Jannik vom Tennisthron zu stürzen.