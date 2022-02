Wie im Hinspiel: Torloses Remis gegen Pro Patria

Bozen – Der FC Südtirol bleibt weiterhin ungeschlagen: im Rahmen des 28. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem neunten der Rückrunde, erzielen die Mannen von Mister Ivan Javorcic vor heimischem Publikum ein torloses Unentschieden gegen Pro Patria (0:0).

In der ersten Halbzeit wissen die Gastgeber ihr Chancenplus nicht zu nutzen, bereits in der fünften Minute verbuchen sie in Person von Voltan und Casiraghi – gleich doppelt – eine Dreifach-Gelegenheit.

Nur eine Zeigerumdrehung später scheitert De Col mit einem strammen Abschluss am starken Caprile (6.).

In Spielminute 36 zwingt Molinari nach einer flachen Fabbri-Flanke seinen Schlussmann zu einer erneuten Glanztat. Nach Wiederanpfiff versuchen De Marchi (47.), Casiraghi (48., 54.), Galuppini (55., 56.) und Broh (71.) vergebens ihr Glück, ehe Galuppini in der Schlussphase seinen Abschluss nach Casiraghi-Zuspiel minimal zu hoch ansetzt (87.).

Bereits am Mittwochabend wird der 22. Spieltag der Meisterschaft nachgeholt: dabei kommt es im Stadio „Briamasco“ zum Regionalderby gegen den AC Trient (Anpfiff um 21 Uhr), welches live auf RaiSport übertragen wird.

Die Ausgangslage

Nach den beiden Siegen in der letzten Woche gegen Pro Vercelli (1:0) und bei Giana Erminio (2:0) empfängt der FC Südtirol im Rahmen des 28. Spieltags der Serie C (Kreis A) als Tabellen-führer im Bozner Drusus-Stadion den Tabellendreizehnten Pro Patria, welcher seinerseits am Mittwoch gegen Pro Sesto (0:3) verlor, zuvor jedoch bei Virtus Verona mit 2:0 gewann.

Mister Ivan Javorcic präsentiert die Weißroten erneut in einem 4-3-2-1: vor Torhüter Poluzzi agieren Davi, Curto, Zaro und De Col in der defensiven Viererkette, das Zentrum besetzen Broh, H’Maidat und Beccaro. Casiraghi und Voltan unterstützen Stoßstürmer De Marchi.

Coach Luca Prina stellt die Gäste in einem 3-5-2-System auf: vor Keeper Caprile bilden Molinari, Saporetti und Boffelli die Dreierkette in der Abwehr; Nicco, Ghioldi, Vaghi, Ferri und Galli agieren im Fünfer-Mittelfeld; das Sturmduo besteht aus Piu und Parker.

FC SÜDTIROL – PRO PATRIA 0:0

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (32. Fabbri), Curto, Zaro, De Col; Broh, H’Maidat (46. Gatto), Beccaro (46. Galuppini); Casiraghi, Voltan (63. Tait); De Marchi (86. Odogwu)

Auf der Ersatzbank: Meli, Theiner, Fink, Fischnaller, Rover, Eklu

Trainer: Ivan Javorcic

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Saporetti, Boffelli; Nicco, Ghioldi (58. Brignoli), Vaghi (75. Vezzoni), Ferri, Galli; Piu (65. Stanzani), Parker (65. Pesenti)

Auf der Ersatzbank: Mangano, Castelli, Rusconi

Trainer: Luca Prina

SCHIEDSRICHTER: Claudio Petrella (Viterbo) | Die Assistenten: Giuseppe Licari (Marsala) & Andrea Torresan (Bassano del Grappa) | Vierter Offizieller: Filippo Colaninno (Nola)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 14°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Casiraghi (FCS | 22.), Ghioldi (PP | 27.), Vaghi (PP | 52.), Boffelli (PP | 54.), Voltan (FCS | 57.), Brignoli (PP | 70.), Nicco (PP | 84.), Molinari (PP | 90 + 4.)

Eckenverhältnis: 8-4 (3-3)

Nachspielzeit: 1min + 6min