Wierer abgeschlagen – Windisch glänzt

Peking – Die Olympischen Winterspiele in Peking sind für die Biathleten vorbei. Dorothea Wierer hatte beim Massenstart mit widrigen Bedingungen das Glück nicht auf ihrer Seite, berichtet SportNews.bz.

Der Wind wehte im Biathlon-Stadion in Zhangjiakou zeitweise so stark, dass keine der Athletinnen fehlerfrei am Schießstand vorbei kam. Selbst die drei Medaillengewinnerinnen schossen vier Mal daneben. Am Ende stand Justine Braisaz-Bouchet (FRA) ganz oben, gefolgt von den beiden Norwegerinnen Tiril Eckhoff (+15,3 Sekunden) und Marte Olsbu Røiseland (+34,9).

Nichts zu holen gab es diesmal für Dorothea Wierer. Die Rasnerin machte insgesamt acht Schießfehler und musste bereits nach dem ersten Liegendanschlag ihren Konkurrentinnen hinterher laufen. Am Ende erreichte die Südtirolerin, die alle sechs Olympiarennen bestritten hat, Rang 22. Für Wierer waren die Olympischen Spiele in China dennoch ein erfolgreiches Kapitel. Im Sprint gab es Bronze.

Windisch glänzt zum Abschluss

Am Freitagvormittag (MEZ) hat auch der Herren-Massenstart im Biathlon stattgefunden. Dabei hat Dominik Windisch noch ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt, berichtet SportNews.bz.

Der Pusterer zeigte, dass er ein hervorragender Wind-Schütze ist. Bei äußerst schwierigen Bedingungen beim letzten Stehendschießen blieb Windisch als einer von ganz wenigen Athleten fehlerfrei. Am Ende erreichte er den fünften Rang. Dies ist das mit Abstand beste Saisonergebnis von Windisch.

Auf eine Medaille fehlte ihm am Ende knapp eine halbe Minute. Mit insgesamt drei Fehlern zählte er aber am Freitag zu den besten Schützen.

Gold schnappte sich zum Abschluss der Norweger Johannes Thingnes Bø vor dem Schweden Martin Ponsiluoma und seinem Landsmann Vetle Sjåstad Christiansen. Vierter wurde der Franzose Quentin Fillon Maillet.

Lukas Hofer als weiterer Südtiroler Vertreter bei den Olympischen Spielen in Peking kam am Freitag dagegen nicht auf Touren. Er musste sich mit Platz 27 zufriedengeben.