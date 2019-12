Wierer räumt Feld von hinten auf

Le Grand-Bornand – Am Samstag hat Dorothea Wierer in der Verfolgung in Le Grand-Bornand am Mont Blanc eine spektakuläre Aufholjagd zum Besten gegeben. Nach dem verpatzten Sprint musste sie heute von Position 22 aus ins Rennen starten. Am Ende landete sie auf Rang vier. Schneller waren nur die Schweizerin Lena Häcki und die Norwegerinnnen Ingrid Landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff, die ihren dritten Sieg in Serie feierte.

Trotz der beeindruckenden Leistung musste Wierer die Weltcup-Gesamtführung an Tandrevold abgeben. Der Rückstand beträgt jedoch nur drei Punkte und das nächste Rennen – der Massenstart – steht bereits am Sonntag an.