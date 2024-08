Wiesberger in Aarhus von Platz 17 aus in den Schlusstag

Lukas Nemecz nach zwei Aarhus-Runden in einer guten Position/Archiv

Von: apa

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat sich am Samstag beim Golf-Turnier in Aarhus bei einer Aufholjagd mit zwei späten Bogeys selbst gebremst. Nach der zunächst fertig gespielten zweiten Runde von Rang 26 gestartet, rückte er in der dritten Runde mit fünf Birdies bis auf Rang zwei vor, fiel nach einer 68er-Runde mit gesamt 208 Schlägen aber noch auf Rang 17 zurück. Lukas Nemecz war gleichauf gestartet, nach seiner dritten 70er-Runde fand sich der Steirer auf Platz 33 wieder.

Die nur zwei Schläge Rückstand auf seinen Landsmann verdankt Nemecz Birdies auf den beiden Schlusslöchern. Auf der “Front nine” hatte er u.a. zwei Bogeys und ein Doppel-Bogey – sein drittes im Turnier – angeschrieben. Wiesbergers Rückstand auf den führenden Dänen Lucas Bjerregaard beträgt vor dem Finale am Sonntag sieben Schläge. Der Steirer Matthias Schwab hatte den Cut als 85. um zwei Schläge verpasst.