Wipptal Broncos Weihenstephan feiern Kantersieg

Sterzing – Im letzten Spiel der ersten Phase der Alps Hockey League feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen Kantersieg über den HC Gherdeina valgardena.it und konnten diesen dadurch in der Tabelle hinter sich lassen. Beide Teams setzen ihren Weg in der Zwischenrunde in der Qualification Round A fort. Die komplette Gruppeneinteilung finden Sie hier.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan ließen es zum Abschluss der ersten Phase der Alps Hockey League noch einmal ordentlich krachen. Bereits im ersten Abschnitt stellten die Hausherren gegen den HC Gherdeina auf 3:0 in derselben Tonart ging es über die gesamte Begegnung weiter, nach dem zweiten Abschnitt führen die Broncos bereits mit 9:2. Am Ende setzten sich Sterzing schließlich mit 11:3 durch und schaffte damit noch den Sprung auf den neunten Tabellenplatz. Remy Giftopulus verbuchte glänzte mit vier Toren und drei Assists und reüssierte mit einer +/- Statistik von +8. Gherdeina liegt in der Abschlusstabelle der ersten Phase punktegleich mit den Broncos auf Rang zehn. Beide Teams setzten ihren Weg in der Qualification Round A fort.

Master Round:

#1 HDD SIJ Acroni Jesenice – 4 Bonus Points

#2 Hockey Unterland Cavaliers – 3 Bonus Points

#3 S.G. Cortina Hafro – 2 Bonus Points

#4 Rittner Buam Skyalps – 1 Bonus Point

#5 Red Bull Hockey Juniors – 0 Bonus Points

Qualification Round A:

#6 EK Die Zeller Eisbären – 6 Bonus Points

#9 Wipptal Broncos Weihenstephan – 3 Bonus Points

#10 HC Gherdeina – 2 Bonus Points

#13 SHC Fassa Falcons – 0 Bonus Points

#14 Steinbach Steel Wings Linz – 0 Bonus Points

Qualification Round B:

#7 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – 5 Bonus Points

#8 HC Meran/o Pircher – 4 Bonus Points

#11 EHC Lustenau – 1 Bonus Point

#12 EC Bregenzerwald – 0 Bonus Points

#15 Klagenfurt Future Team – 0 Bonus Points