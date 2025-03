Wipptal Broncos ziehen mit einem „Sweep“ ins Halbfinale ein

Von: ka

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan stehen als erstes Team im Halbfinale. Die Sterzinger feierten am Samstag einen 2:1-Heimsieg über Kitzbühel und ziehen mit einem „Sweep“ in die nächste Runde ein. Während sich die Rittner Buam SkyAlps Matchpucks sicherten, verlängerte Hafro Cortina Hockey seine Saison.

Wie in der letzten Saison schafften die Wipptal Broncos Weihenstephan im Viertelfinale einen „Sweep“. Das Team aus Sterzing, das sich erst über die Pre-Playoffs qualifizierte, gewann am Samstag auch das vierte Duell mit den Adler Stadtwerke Kitzbühel und steht als erste Mannschaft im Halbfinale. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Hausherren durch Nick Campoli (38.) in Führung. Im dritten Drittel gelang den Gästen aus Tiroler durch Tim Geifes der Ausgleich, nur drei Minuten später legte Sterzing mit einem Sanvido-Treffer wieder vor. Diesen knappen Vorsprung brachten die Broncos auch über die Zeit.

Die Rittner Buam SkyAlps feierten vor 1.300 Zuschauern einen klaren 5:2-Erfolg beim HC Meran/o Pircher. Kapitän Simon Kostner traf in der 15. Minute im Powerplay und sorgte damit für das einzige Tor im ersten Drittel. Im Mittelabschnitt zogen die Gäste binnen sieben Minuten auf 5:0 davon – die Partie war damit entschieden. In den letzten Minuten erzielte Meran zumindest noch zwei Treffer. Der amtierende Meister stellte in der „best-of-7“-Viertelfinalserie somit auf 3:1 und kann am Dienstag vor heimischer Kulisse ins Halbfinale einziehen.

Nachdem Hafro Cortina Hockey die ersten drei Partien der Viertelfinalserie gegen Jesenice verloren hatte, feierten die Italiener am Samstag einen klaren 6:1-Heimsieg. Zwar brachte Olli Valtola die Gäste früh in Führung, Cortina drehte die Partie aber noch im ersten Drittel zu seinen Gunsten. Nach Wiederbeginn sorgten die Blau-Weißen für die Vorentscheidung, sie zogen bis zur 36. Minute auf 6:1 davon. Dabei blieb es bis zur Schlusssirene, Riccardo Lacedelli erzielte einen Doppelpack. Am Dienstag geht es in Slowenien mit dem fünften Spiel weiter.

Alps Hockey League:Samstag, 15.03.2025:

Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:1 (0:0,1:0,1:1)

Referees: HOLZER T., VIRTA, Brondi, Fleischmann.

Goals 1:0 WSV Campoli N. (37:05 / Capannelli A. ,Hackhofer F. / EQ), 1:1 KEC Geifes T. (48:06 / Hochfilzer H. ,Podlipnik M. / EQ), 2:1 WSV Sanvido C. (51:07 / Hasler L. / EQ)

Endstand in der „best-of-7“-Serie: 4:0

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1,0:4,2:0)

Referees: PINIE, SNOJ, Cristeli, Markizeti.

Goals 0:1 RIT Kostner S. (14:30 / Cuglietta D. / PP), 0:2 RIT Hjorth E. (27:06 / Cuglietta D. ,Szypula E. / EQ), 0:3 RIT Larsen M. (29:16 / Hjorth E. / EQ), 0:4 RIT Lobis A. (31:44 / Szypula E. / EQ), 0:5 RIT Fink K. (33:47 / Lang M. ,Hjorth E. / PP), 1:5 HCM Fuchs J. (56:46 / Madsen P. ,Gellon D. / PP), 2:5 HCM Gellon D. (59:06 / Nakajima T. ,Madsen P. / PP)

Stand in der „best-of-7“-Serie: 1:3

S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice 6:1 (2:1,4:0,0:0)

Referees: LAZZERI, RIVIS, Rinker, Strimitzer.

Goals 0:1 JES Valtola O. (03:44 / Sturm J. / EQ), 1:1 SGC Lacedelli R. (07:20 / Parini G. ,Adami F. / EQ), 2:1 SGC Pompanin F. (08:43 / unassisted / EQ), 3:1 SGC Toffoli G. (22:17 / Zardini Lacedelli N. ,Di Tomaso G. / EQ), 4:1 SGC Lacedelli R. (27:23 / Lehtonen W. ,Saha M. / PP), 5:1 SGC Saha M. (32:43 / Toffoli G. / EQ), 6:1 SGC Lehtonen W. (35:09 / Saha M. ,Felicetti L. / PP)

Stand in der „best-of-7“-Serie: 1:3