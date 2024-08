WM-Abenteuer für drei Minigolfer aus Südtirol

Von: lup

Canegrate/Voitsberg – In dieser Woche stehen zwei Minigolf-Weltmeisterschaften mit drei Südtiroler Teilnehmern auf dem Programm. Auf den Eternit- und Filzbahnen in Voitsberg (Steiermark) wird von Mittwoch bis Samstag die Jugend-WM (U19) ausgetragen. Mit dabei ist auch Robin Lang aus Algund, der einen Platz unter den Top 32 anstrebt, um sich für das Matchplay (k.o.-Wertung) zu qualifizieren. Der dreifache U15-Italienmeister startet zum 3. Mal bei einem Minigolf-Großereignis, zum 2. Mal bei der Jugend-WM. In der Teamwertung kommt Lang diesmal nicht zum Einsatz, da der italienische Verband nur zwei Teilnehmer stellt.

Sein Vater Alexander Lang (49) aus Algund und Dieter Kaufmann (68) aus Seis nehmen hingegen von Donnerstag bis Samstag an der Senioren-WM (Über 45 Jahre) auf den Eternit- und Betonbahnen in Canegrate bei Mailand teil. Kaufmann ist zum 13. oder 14. Mal bei einem Minigolf-Großereignis der Senioren mit dabei, Lang nach zwei EM-Teilnahmen in der allgemeinen Klasse zum 3. Mal in der Senioren-Klasse. Kaufmann und Lang wollen im Teamwettbewerb eine Medaille und im Einzel eine Top-15-Platzierung. Dieter Kaufmann hat 2009 bei der Senioren-EM in Portugal seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Er wurde Vize-Europameister in der k.o.Wertung und holte EM-Gold in der Senioren-Teamwertung. Auf beiden Bahnen-Systemen gibt es in Voitsberg und Canegrate jeweils vier Vorrunden, womit die Mannschaftswettbewerbe beendet sind. Für die Einzelwertung werden noch zwei Zwischenrunden und zwei Finalrunden gespielt. Bei den Senioren und Junioren qualifizieren sich die besten 32 für die Finalrunden in der Schlagzahlwertung und und 32 für das Matchplay (k.o.-Wertung).