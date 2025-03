WM-Verschiebungen am Donnerstag wegen Sturmböen in Trondheim

Von: apa

Wegen prognostizierter Unwetter in Trondheim haben die Veranstalter der Nordischen Ski-WM in Norwegen den Zeitplan am Donnerstag angepasst. Rund um das Granåsen Skisenter werden in der Nacht auf Donnerstag bis 12.00 Uhr mittags Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 144 km/h erwartet, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Verschoben wurden deshalb u.a. das Teamspringen der Männer (17.05 Uhr) und der Männer-Teambewerb in der Nordischen Kombination (12.30/16.00).

Die Langlauf-Staffel der Männer findet nun um 14.00 Uhr statt. “Aus Sicherheitsgründen wird der Veranstaltungsort nicht vor 12:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Wir bitten die Zuschauer, sich nicht vor 11:30 Uhr am Veranstaltungsort einzufinden”, hieß es in einer Mitteilung. Danach solle sich die Wetterlage deutlich bessern. Außerdem wurde empfohlen, dass sich aus Sicherheitsgründen niemand in den Wäldern entlang der Loipe aufhält. Die Behörden hatten zuvor die Warnstufe von gelb auf orange, der zweiten von drei Stufen, angehoben.