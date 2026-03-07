„Wo Handwerk auf Pistengaudi trifft“

Von: ka

Sarntal/Reinswald – Das Sarntal stand gestern ganz im Zeichen des Wintersports: 370 sportbegeisterte Handwerkerinnen und Handwerker aus dem ganzen Land folgten der Einladung zum LVH-Wintersportfest und verwandelten die Pisten in eine Bühne für sportlichen Ehrgeiz, Kameradschaft und beste Stimmung. Die Veranstaltung wurde professionell vom Ortsausschuss der Handwerker/innen im Sarntal unter der Führung von Ortsobmann Thomas Trojer organisiert.

In den vier Disziplinen Ski, Rodeln, Snowboard und Tourenski stellten 350 Handwerkerinnen und Handwerker ihr Können unter Beweis. Dabei sorgten die Rennen nicht nur für sportlichen Wettbewerb, sondern vor allem für viel gute Laune, Fairness und ein geselliges Miteinander. Vom ersten Startsignal bis zur letzten Zieleinfahrt war spürbar: Hier geht es um mehr als um Zeiten und Platzierungen – hier steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt.

lvh-Ortsobmann Thomas Trojer zeigte sich erfreut über die große Resonanz: „Das enorme Interesse aus dem ganzen Land hat uns überwältigt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern sowie der geschützten Werkstatt für Menschen mit Behinderung heute hier vertreten durch die stellvertretenden Dienststellenleiterin Tamara Stauder – wirklich jede Hand wurde gebraucht. Nur durch diesen starken Zusammenhalt konnten wir eine so gelungene Veranstaltung auf die Beine stellen.“

Auch lvh-Direktor Walter Pöhl lobte die Organisation und die Atmosphäre des Tages: „Besser könnte man es nicht machen – vom Sarner Handwerk sind wir nichts anderes gewohnt. Ein großer Dank an die Ortsgruppe für die hervorragende Austragung. Ihr habt uns einen unvergesslichen Tag geschenkt.“ In dieselbe Kerbe schlug auch lvh-Bezirksobmann von Bozen Land Horst Pichler: „Ihr habt zahlreichen Handwerkerinnen und Handwerkern einen unvergesslichen Tag geschenkt, der Sport und Handwerk einmal nähergebracht hat.“

Bei der feierlichen Prämierung, die lvh-Vizepräsident Hannes Mussak moderierte gratulierte auch die Vizebürgermeisterin Lisa Reichsigl, den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie hob in ihren Grußworten den großen Einsatz des Handwerks im Sarntal hervor und betonten die wichtige Rolle der Handwerker/innen in der Mitarbeit und Mitgestaltung der Gemeinde.

Neben den stolzen Siegerinnen und Siegern in den vier Disziplinen wurden auch der beste lvh-Bezirk, die beste lvh-Ortsgruppe sowie der beste lvh-Mitgliedsbetrieb ausgezeichnet. In diesen Kategorien setzten sich der Bezirk Bozen Land, die Ortsgruppe Sarntal sowie die Firma Spiess Felix aus Sarnthein als bester teilnehmender Betrieb durch.

Nach den sportlichen Wettkämpfen wurde an der Talstation gemeinsam gefeiert. Mit Musik, guter Stimmung und vielen Gesprächen klang das Wintersportfest in geselliger Atmosphäre aus – ganz im Sinne eines starken Handwerks, das nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Sport Zusammenhalt und Teamgeist lebt.