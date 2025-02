Wölfe drehen Spiel in Ljubljana und legen vor

Von: ka

Bruneck – Nach dem Ende des Grunddurchgangs wartet – wie schon im letzten Jahr – die harte Bewährungsprobe der Pre-Playoffs auf den HC Pustertal. Und erneut heißt der Gegner Olimpija Ljubljana. Diesmal müssen die Wölfe jedoch zunächst auswärts antreten. Immerhin kann Coach Jaspers, abgesehen von Andersen, erstmals seit Wochen wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen. Besonders erfreulich: Viktor Svedberg kehrt nach über einem Monat Pause erstmals seit dem 10. Januar in einem Pflichtspiel aufs Eis zurück.

Die Wölfe beginnen stark und setzen die Hausherren gleich unter Druck. Bereits in der ersten Minute findet Coulter eine große Chance vor (Rebound nach Petan-Schuss), in der zweiten wird Traversa brandgefährlich. Abgebrühter macht es Ljubljana, das mit dem ersten Torschuss in Führung geht. Bonino bedient Kapel im Slot und die Nummer 70 der Drachen erzielt mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck das 1:0 (3. Minute). Danach konzentrieren sich beide Teams darauf, Fehler zu vermeiden, sodass hochkarätige Chancen Mangelware bleiben. Die Wölfe überstehen ein Unterzahlspiel nach einer Strafe gegen Osmanski souverän, können aber ihrerseits auch ein eigenes Powerplay nicht nutzen. Im Gegenteil, Pance setzt in einem schnellen Konter die Scheibe an die Oberkante der Querlatte (17. Minute). Kurz vor der ersten Drittelpause rettet Pasquale noch gegen Bonino – dann geht es zum ersten Pausentee.

Im zweiten Drittel ist von echtem Playoff-Charakter wenig zu spüren. Die Hausherren halten die Räume eng und bleiben offensiv zurückhaltend. Die Wölfe bemühen sich, Schüsse aufs Tor zu bekommen, über weite Strecken gelingt dies jedoch nur mit Weitschüssen der Verteidiger. So versuchen es Osmanski (25.), Wesley (29.), Glira (34.) und Svedberg (38.) mit Distanzschüssen, die allesamt Beute des aufmerksamen Horak werden. In der zweiten Hälfte gelingt es dann, sich auch spielerisch mehr in Szene zu setzen, so dass Coulter (nach schöner Kombination) zu einer guten Chance kommt (32.) und Akeson nach einem Sololauf knapp am Schlussmann der Drachen scheitert (35.). Insgesamt schlagen in Abschnitt zwei 17:6 Torschüsse für die Schwarzgelben zu Buche, der Spielstand ist aber auch nach 40 Minuten unverändert 1:0.

Der Schlussabschnitt beginnt mit einer ersten Prüfung für Pasquale, als Simsic vor ihm aufkreuzt (44.). Praktisch im Gegenzug gelingt den Wölfen der überfällige Ausgleich. Svedberg zieht an der blauen Linie ab, der Schuss geht am Tor vorbei, springt aber von der Bande zurück – genau vor die Kelle von Petan, der den Puck in akrobatischer Manier über die Linie bugsiert (1:1, 45. Minute). Das Gegentor weckt die Hausherren auf, die nun wieder mehr in die Offensive investieren. Cosic hat Pech, als sein Schuss die Querlatte streift (49.). Kurz darauf geraten die Wölfe in Unterzahl und Pasquale muss mehrfach in höchster Not retten – insbesondere gegen Bonino und Kerbashian (52.). Die Riesenchance auf den Siegtreffer findet in der 59 Minute Bouramman vor, dessen Schlagschuss von Horak noch an den Pfosten gelenkt werden kann. Damit bleibt es beim 1:1 nach 60 Spielminuten und eine Verlängerung muss die Entscheidung bringen.

Diese beginnt gleich knifflig, denn nach 22 Sekunden muss Bouramman für zwei Minuten auf die Strafbank. Das Penaltykilling ist jedoch erneut exzellent, und sobald die Wölfe wieder vollzählig agieren dürfen, macht die erste Linie um Akeson mächtig Druck. Der Siegtreffer trägt aber die Marke „einheimisch“: Andergassen schnappt sich hinter dem gegnerischen Tor die Scheibe, beweist Übersicht und legt klug zurück an die blaue Linie, wo Glira nicht lange fackelt und abzieht: sein Schuss schlägt unhaltbar im Netz ein! Die Wölfe jubeln, der Pusterer Sieg ist perfekt, Spiel 1 ist in trockenen Tüchern!

Spiel 2 geht bereits übermorgen, Dienstag, in Bruneck über die Bühne: Anpfiff in der Intercable Arena ist um 19:45 Uhr. Mit einem zweiten Sieg würden die Wölfe in die Playoffs der ICE Hockey League einziehen!

Olimpija Ljubljana – HC Pustertal 1:2 O.T. (1:0, 0:0, 0:1)

Referees: M. Nikolic, Sternat, Nothegger, Zgonc

Stand in der “best-of-three”-Serie 0:1

Tore OLL: Kapel (3.)

Tore HCP: Petan (45.), Glira (65.)