Wölfe gewinnen Preseason-Auftakt

Bruneck – Der HC Pustertal feierte am Sonntag vor über 1.600 Zuschauern einen 2:1-Shootout-Erfolg gegen die Iserlohn Roosters aus der DEL. Nachdem Mikael Frycklund für die frühe Führung sorgte, entschied Rick Schofield das Penaltyschießen zugunsten des win2day ICE Hockey League-Vertreters.

Endlich ist die (zu) lange Sommer-Eishockey-Diät 2023 im Pustertal vorbei, zum Auftakt der Preseason gibt sich das DEL Team Iserlohn Roosters unter Greg Poss ein Stelldichein in der Intercable Arena. Das Puschtra Publikum ist natürlich gespannt auf das neuformierte Wölfe-Team, Headcoach Valtonen beordert zum Testauftakt Jake Smith zwischen die Pfosten und lässt Arvin Atwal und Simon Berger pausieren.

Die Wölfe starten vor sehr ansehnlicher Kulisse (1611 Zuschauer) wie die Feuerwehr in die Partie und gehen bereits in der Startminute in Führung, als Frycklund einen Schlagschuss von Althuber unhaltbar für Iserlohn Goalie Jenike ins Gästetor ablenkt. Auch in der Folge entwickelt sich ein gefälliges Spiel mit Chancen hüben wie drüben, in der 12. Minute tankt sich Colin Ugbekile mit einer feinen Einzelaktion durch die HCP Abwehr und gleicht zum 1:1 aus, bei diesem leistungsgerechten Spielstand geht es auch zum ersten Mal in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt kommen die Roosters mit viel Vorwärtsdrang aus der Kabine und schrammen in der 25. Minute bei einem Lattentreffer von Ziegler nur haarscharf am Führungstreffer vorbei. Mit Fortdauer des Drittels übernehmen aber wieder die Hausherren vermehrt das Kommando und in einem Powerplay trifft auch Rick Schofield für die Wölfe die Torumrandung, nichtsdestotrotz bleibt das Mitteldrittel torlos.

Im Schlussdrittel geht den beiden Teams etwas die Puste aus und es ist arm an spielerischen Höhepunkten. Bei den wenigen guten Torchancen bleiben stets die beiden aufmerksamen Torhüter Sieger und somit geht das Spiel in die Verlängerung. In der overtime spielen beide Mannschaften mit offenem Visier, Smith vereitelt jedoch mit Glanzparaden Großchancen von Boland und Ugbelike und auf der anderen Seite scheitern Messner, Akeson und Hannoun am starken Jenike, somit muss das Penaltyschießen entscheiden. Und hier haben die Hausherren das bessere Ende für sich, denn während für die Roosters einzig Barinka erfolgreich ist, können Frycklund und Schofield ihre Penalties verwandeln und gestalten so den Preseason-Auftakt für die Hausherren erfolgreich.

Den nächsten Test vor heimischem Publikum gibt es bereits am Freitag, den 18. August um 19.45 in der Intercable Arena gegen das DEL2 Team Freiburger Wölfe, bis dann!

Preseason:

HC Pustertal – Iserlohn Roosters 2:1 SO (1:1, 0:0, 0:0)