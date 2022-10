Wölfe gewinnen Tirol-Derby gegen Innsbruck

Bruneck – Drei Tage nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Laibach wollen die Wölfe heute nachlegen, mit dem HC Tiwag Innsbruck gastiert allerdings ein starker Gegner in der Intercable Arena. Phil Horsky lässt wenig überraschend die gleichen Linien wie am Sonntag auflaufen und auch im Tor startet erneut Tomas Sholl, Ivan Deluca muss noch einen Spieltag seiner Sperre absitzen. Bei den Haien fehlt Daniel Leavens.

Das Spiel beginnt gleich sehr gefällig, die Wölfe treten wieder sehr konzentriert auf und spielen auch mit viel Schwung nach vorne, die Gäste halten mit ihrem zielstrebigen Offensiveishockey dagegen. In der Startphase fehlen noch die ganz großen Tormöglichkeiten, in der 10. Minute prüft jedoch Krogsgaard Sholl mit einem gefährlichen Abschluss und im Gegenzug verfehlt Archambault eine scharfe Hereingabe von Hannoun nur ganz knapp. Die Wölfe werden nun immer stärker, in der 12. Minute scheitert Andergassen zwei Mal an McCollum und zwei Minuten später lässt Luchuk das Torgehäuse scheppern. Kurz danach kommt dann Dario Winkler im slot nach einem abgeprallten Schuss mit etwas Puckglück an die Scheibe und verwertet diese Chance mit einem halbhohen Schuss zum Führungstreffer für die Gäste (14. Min). Der HCP lässt sich dadurch jedoch nicht beirren, nach guten Gelegenheiten für die vierte Angriffsformation und einer tollen Chance von Andergassen ist es in der 20. Minute endlich so weit: Hannoun lässt einen Querpass von Luchuk zu Archambault passieren und dieser braucht den Puck nur mehr ins leere Tor zu schieben – 1:1 und mit diesem Stand geht es auch zum ersten Mal in die Kabinen.

Auch im Mitteldrittel schenken sich die beiden Teams nichts, die Haie zeigen stets Zug zum Tor und die Wölfe 2.0 fighten mit großem Teamspirit dagegen. In der 25. Minuten entsteht nach einem Angriff der Innsbrucker ein Getümmel vor dem Kasten von Sholl, dieser wird am Boden liegend von mehreren Spielern bedrängt und Lattner kann ihn seelenruhig umkurven und den Puck ins Tor schieben – 1:2. Doch wieder reagiert der HCP sofort, Sanna holt sich einen Rebound und knallt diesen von halbrechts ins kurze Kreuzeck – 2:2 und der Debüttreffer für den Cortineser in der ICE HL! Nun sind die Hausherren erst richtig in Fahrt, kurz darauf das erste Powerplay, der Puck läuft auch hier wie bereits beim letzten Spiel in Laibach hervorragend und nach eineinhalb Minuten verzögert Ege aus zentraler Position geschickt den Schuss und erzielt dann mit einem wunderschönen Handgelenkstreffer unters Lattenkreuz die erstmalige Führung für die Schwarz-Gelben. Nun entwickelt sich ein packendes Match, die Gäste drängen vehement auf den Ausgleich, nach einem Pfostentreffer von Bourque muss Ege auf der Linie retten, aber der HCP versteckt sich nicht und kommt kurze Zeit später zu seinem nächsten Powerplay. Auch diesmal zirkuliert die Scheibe wieder hervorragend und Catenacci erhöht mit einem ansatzlosen wristshot auf 4:2 für die Wölfe. Doch nicht genug, keine 40 Sekunden später fälscht Berger einen Schuss von Glira zum vielumjubelten 5:2 für die Hausherren ins Tor von McCollum ab. Dieser verlässt darauf entnervt den Kasten der Haie und wird durch Renè Swette ersetzt.

Zu Beginn des Schlussdrittels dürfen die Wölfe wieder in Überzahl agieren und die Geschichte kennen wir bereits: der Puck läuft wie am Schnürchen und nach nicht einmal einer halben Minute zieht Luchuk von der blauen Linie ab und der Puck schlägt zum sechsten Mal im Kasten der Haie ein. Nun gibt es kein Halten mehr bei den Schwarz-Gelben, in der 48. Minute wird Kristensen vor dem gegnerischen Tor gefoult und lenkt noch in derselben Offensivaktion den Puck mit dem Bein zum 7:2 ins Tor. Gut drei Minuten vor der Schlusssirene noch das spielerische Highlight des Abends: nach einer Traumkombination der dritten Linie erzielt Glira das 8:2. Innsbruck betreibt kurz vor Schluss zwar durch Muigg noch Ergebniskosmetik, es bleibt jedoch beim hochverdienten Sieg für einen mannschaftlich überzeugenden HCP, der sich somit gut gerüstet zeigt für die nächsten Aufgaben!

Weiter geht die englische Woche mit dem großen Derby am Freitag um 19.45 Uhr in der Sparkasse Arena in Bozen, am Sonntag um 18 Uhr folgt dann das nächste Heimmatch, dabei kommt es zum Rückspiel gegen die Drachen aus Laibach. Eine spannende Eishockeywoche ist garantiert!