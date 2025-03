Wölfe verlieren: Spiel 3 geht an den KAC

Von: ka

Klagenfurt/Bruneck – Nach dem überzeugenden Auftritt in Spiel 2 und dem verdienten Ausgleich in der Serie führt die Reise nun zurück nach Klagenfurt. Neben Andersen fällt ein weiterer Spieler für den Rest der Saison aus: Alex Petan musste sich heute einer Armoperation unterziehen und steht den Wölfen nicht mehr zur Verfügung. Zudem ist Akeson weiterhin angeschlagen, sodass Coach Jaspers erneut mit demselben Lineup wie am Mittwoch planen muss. Lacroix übernimmt Akesons Platz in der ersten Linie, Conci rückt für Petan in die zweite, und Althuber wird erneut in der vierten Linie im Angriff eingesetzt. Beim KAC kehrt hingegen Verteidiger Unterweger nach der Geburt seiner Tochter ins Team zurück.

Im Spiel merkt man von Beginn an, dass der KAC heute konzentrierter und entschlossener als zuletzt zu Werke gehen will. Die erste gute Möglichkeit hat aber der HCP: bei einem Schuss von Frycklund hat Dahm, dem die Sicht verstellt ist, erhebliche Mühe (3. Minute). Die Hausherren setzen ihrerseits in der 9. Minute ein erstes Ausrufezeichen, als Clark einen hohen Querpass von Schwinger nicht verwerten kann. Kurz darauf werden die Klagenfurter für eine starke Druckphase belohnt: Nach einem langen Wechsel im Angriffsdrittel kommt Hochegger frei zum Abschluss und trifft zum 1:0 (12. Minute). Die Schwarzgelben antworten mit zwei gefährlichen Aktionen – Mantinger im Konter (15.) und Bouramman mit einem Backhand-Schlenzer (16.) haben den Ausgleich auf dem Schläger. Eine Unterzahlsituation (2 Minuten gegen Svedberg) übersteht der HCP souverän, sodass es mit dem knappen 1:0 in die erste Pause geht.

Das zweite Drittel beginnt mit dem HCP im Angriff … und einem schnellen Konter des KAC, in dem Herburger den mit aufgerückten Maier bedient und der Verteidiger zum 2:0 vollendet (22. Minute). Die Wölfe antworten umgehend mit zwei vielversprechenden Kontern, doch sowohl Mantinger als auch Traversa scheitern an Dahm (23. Minute). Die Gastgeber bleiben hingegen eiskalt: Fraser verwertet einen abgerissenen Schuss von Petersen zum 3:0 (28. Minute). Der KAC bleibt am Drücker und kommt mit From zu einer weiteren großen Chance (30. Minute). Dann erzwingen die Gastgeber einen individuellen Fehler eines HCP-Verteidigers, dessen Pass direkt Pastujov findet, der alleine vor dem Tor einschießen kann (4:0; 34. Minute). Daraufhin wechselt Jaspers den Torhüter und bringt Bernard für Pasquale. Auch eine erste Überzahl für den HCP bleibt ungenutzt, und so endet das Mitteldrittel mit einem ernüchternden 0:4-Rückstand.

Im Schlussabschnitt überrascht der HCP zunächst die Hausherren. Bereits nach 15 Sekunden kreuzt Findlay im 1-auf-0 vor Dahm auf, bleibt jedoch zweiter Sieger. Nur 30 Sekunden später zieht Svedberg von halblinks ab und der Puck zappelt im Kreuzeck. Der 4:1-Anschlusstreffer ist das erste Tor des Schweden im Dress der Schwarzgelben. Nun sehen die Wölfe einen Funken Chance und drücken auf einen weiteren Treffer. Der KAC lässt sich davon nicht beeindrucken und erzielt mit einem Schlittschuhtreffer von Maier das 5:1 (44. Minute). Wenig später eine weitere suboptimale Situation, als ein HCP-Verteidiger einen Schuss von Nickl unhaltbar ins eigene Tor abfälscht (6:1; 48. Minute). Die Schlussphase bringt leider noch weitere unglückliche Momente. Zuerst muss Frycklund nach einem Check von Nickl taumelnd vom Eis (Verdacht auf Gehirnerschütterung), danach wird ein Powerplaytreffer von Lacroix nach Videostudium wieder aberkannt (55. Minute). Wenig später gelingt das zweite Tor doch noch: nach einem Findlay-Schuss schaltet Coulter am schnellsten und drückt den Rebound zum 6:2 über die Linie (56. Minute). Spiel 3 geht aber an den KAC. Spiel 4 erfolgt bereits am Sonntag in Bruneck: Anpfiff in der Intercable Arena ist um 18:00 Uhr. Das Spiel ist bereits ausverkauft.

EC-KAC – HC Pustertal 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Referees: HUBER A., NIKOLIC M., Bedynek, Mantovani

Stand in der „best-of-7“-Serie: 2:1

Tore KAC: Hochegger (12.), Maier (21., 34.), Fraser (28.), Pastujov (34.), Nickl (48.)

Tore HCP: Svedberg (41.), Coulter (56./PP1)