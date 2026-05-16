Wolfsburg auf Relegationsplatz, Hoffenheim verpasst CL-Rang

Von: apa

Wolfsburg hat in der deutschen Fußball-Bundesliga die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Der VfL gewann am Samstag in der letzten Runde bei St. Pauli 3:1 und spielt nun in der Relegation gegen den Dritten der 2. Liga. Neben St. Pauli steigt auch Heidenheim nach einem Heim-0:2 gegen Mainz ab. Christian Ilzers Hoffenheim verpasste durch ein 0:4 in Gladbach den letzten Champions-League-Platz, den sich der VfB Stuttgart mit einem 2:2 in Frankfurt sicherte.

Meister Bayern gewann daheim gegen Köln 5:1, Vize Dortmund gelang zum Abschluss ein 2:0 bei Werder Bremen. Europa-League-Finalist Freiburg wird dank eines 4:1 vor eigenem Publikum gegen den Dritten RB Leipzig auch in der kommenden Saison international vertreten sein. Union Berlin schlug Augsburg daheim 4:0, Leverkusen gegen den Hamburger SV endete 1:1.

Die ersten drei Tore bei St. Pauli gegen Wolfsburg fielen nach Cornern, wobei St. Paulis Goalie Nikola Vasilj beim dritten Treffer den Ball ins eigene Tor faustete. Bei den Gästen war Pavao Pervan Ersatz, Patrick Wimmer fehlte verletzungsbedingt. Heidenheim (Mathias Honsak ab 73.) schaffte die Rettung nicht mehr, verlor gegen Mainz zu Hause 0:2. Phillipp Mwene spielte bei Mainz durch, Stefan Posch war bis zur 46. Minute dabei.

Hoffenheim in der Europa League

Deren in der 55. Minute eingewechselter ÖFB-Teamkollege Alexander Prass konnte Hoffenheims 0:4-Niederlage bei Gladbach (Kevin Stöger bis 67.) nicht verhindern. Der Club von Trainer Ilzer muss daher so wie Leverkusen mit der Europa League vorliebnehmen. Stuttgart hingegen ist in der kommenden Saison in der Champions League vertreten.

Das gilt auch für die Leipziger, die mit Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (bis 73.) bei Freiburg (Philipp Lienhart spielte durch) 1:4 verloren. Xaver Schlager, der die Sachsen verlässt, wurde nicht eingetauscht.

Die Bayern (Konrad Laimer bis 46.) beendeten die Ligasaison mit einem lockeren Heimsieg über den 1. FC Köln (Florian Kainz ab 92.), Harry Kane schaffte einen Dreierpack. Bei Dortmunds Erfolg in Bremen (Romano Schmid bis 93., Marco Friedl ab 46., Marco Grüll ab 53., Maximilian Wöber fehlte erkrankt) kam Carney Chukwuemeka beim BVB in der 69. Minute, Marcel Sabitzer saß auf der Bank.