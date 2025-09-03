Aktuelle Seite: Home > Sport > Women’s Run: Auch Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal am Start
Lauf-Event in Brixen

Women’s Run: Auch Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal am Start

Mittwoch, 03. September 2025 | 16:14 Uhr
Das Team des Ambulanten Betreuungsdienstes Bruneck ist startklar
Bezirksgemeinschaft Pustertal
Schriftgröße

Von: mk

Brixen/Bruneck – Bereits zum 13. Mal fand am Freitag, 29. August, in der wunderschönen Kulisse der Brixner Altstadt der Women’s Run Brixen statt. Mit dabei waren auch heuer wieder sehr motivierte Mitarbeiterinnen aus dem Ambulanten Betreuungsdienst (ex Hauspflege) Bruneck und dem Sozialzentrum Trayah der Bezirksgemeinschaft Pustertal. Gemeinsam mit über 1000 anderen begeisterten Mädchen und Frauen bewältigten die Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal laufend und in einheitlichen Shirts die 3,6 km lange Strecke für den guten Zweck.

Beim Women’s Run Brixen geht es laut Veranstalterinnen nicht nur ums Laufen. Es geht um Zusammenhalt, um Kraft und um ein unbeschreibliches Gemeinschaftsgefühl. Kein Stress, kein Leistungsdruck, keine Zeitnehmung, keine Startnummern, kein „Schneller-höher-weiter“ – in Brixen beim Women’s Run zählt nur der Mut, einfach los zu starten.

Für die Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal, welche auch heuer wieder aus Eigeninitiative bei diesem Event dabei waren, hat sich der Ausflug nach Brixen auf alle Fälle gelohnt. „Die Atmosphäre war einfach überwältigend. Eine Initiative wie diese verdient größten Respekt und wir sind einfach froh, wieder dabei gewesen zu sein“, sind sich die Läuferinnen vom Trayah und vom Ambulanten Betreuungsdienst Bruneck einig.

Insgesamt konnten die Veranstalterinnen des Women’s Runs heuer eine beeindruckende Summe von 12.000 Euro an die Initiative „es geat di a un – tocca a te“ spenden. Die Initiative unterstützt Frauen in Gewaltsituationen schnell und unbürokratisch – und erleichtert ihnen so den Weg in ein Leben in Freiheit.

Bezirk: Eisacktal, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal, Pustertal

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
70
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
55
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 