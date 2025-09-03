Women’s Run: Auch Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal am Start

Von: mk

Brixen/Bruneck – Bereits zum 13. Mal fand am Freitag, 29. August, in der wunderschönen Kulisse der Brixner Altstadt der Women’s Run Brixen statt. Mit dabei waren auch heuer wieder sehr motivierte Mitarbeiterinnen aus dem Ambulanten Betreuungsdienst (ex Hauspflege) Bruneck und dem Sozialzentrum Trayah der Bezirksgemeinschaft Pustertal. Gemeinsam mit über 1000 anderen begeisterten Mädchen und Frauen bewältigten die Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal laufend und in einheitlichen Shirts die 3,6 km lange Strecke für den guten Zweck.

Beim Women’s Run Brixen geht es laut Veranstalterinnen nicht nur ums Laufen. Es geht um Zusammenhalt, um Kraft und um ein unbeschreibliches Gemeinschaftsgefühl. Kein Stress, kein Leistungsdruck, keine Zeitnehmung, keine Startnummern, kein „Schneller-höher-weiter“ – in Brixen beim Women’s Run zählt nur der Mut, einfach los zu starten.

Für die Mitarbeiterinnen der Bezirksgemeinschaft Pustertal, welche auch heuer wieder aus Eigeninitiative bei diesem Event dabei waren, hat sich der Ausflug nach Brixen auf alle Fälle gelohnt. „Die Atmosphäre war einfach überwältigend. Eine Initiative wie diese verdient größten Respekt und wir sind einfach froh, wieder dabei gewesen zu sein“, sind sich die Läuferinnen vom Trayah und vom Ambulanten Betreuungsdienst Bruneck einig.

Insgesamt konnten die Veranstalterinnen des Women’s Runs heuer eine beeindruckende Summe von 12.000 Euro an die Initiative „es geat di a un – tocca a te“ spenden. Die Initiative unterstützt Frauen in Gewaltsituationen schnell und unbürokratisch – und erleichtert ihnen so den Weg in ein Leben in Freiheit.