Women’s run Brixen: 1000 Frauen setzen ein Zeichen gegen Gewalt

Foto: Helmuth Moling Im Bild von links sitzend: Moritz Neuwirth (Brixen Tourismus Genossenschaft), Christian Jocher (Präsident Women’s run Brixen, Roald Bertol (OK), Bürgermeister Peter Brunner. Im Bild von links stehend: Renate Prader (Hauptsponsor Avis Brixen), Monika Leitner (Stadträtin), Esther Kammerer (Hauptsponsor Raiffeisenkasse Eisacktal), Petra Ellecosta, Evi Hilpold, Katrin Kaltenhauser, Eva Ellemunter (alle OK), Giada Del Marco (Initiative „es geat di a un – tocca a te“).

Brixen – 1000 Frauen, so viele wie noch nie in der Geschichte des Women’s run Brixen, werden am 1. September am Domplatz in Brixen am Start stehen – ohne Zeitnehmung, ohne Startnummer. Am heutigen Montag wurde das Event im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Das Farbenmeer am Domplatz wird in diesem Jahr noch stärker strahlen als sonst: 1000 Frauen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Veranstaltung, stehen am Freitag, den 1. September am Start – für den guten Zweck. Gelaufen wird ohne Zeitnehmung, ohne Startnummer und ohne Altersbeschränkung vier Kilometer durch die Brixner Altstadt. Im Rahmen der Pressekonferenz, die im Hause von einem der Hauptsponsoren, der Raiffeisenkasse Eisacktal, stattfand, wurde das anstehende Event im Detail vorgestellt. Medienschaffende, Sponsoren, Freunde und Unterstützer waren zur Vorstellung gekommen, zu der Christian Jocher, der OK-Präsident des Women’s run Brixen, geladen hatte. Nach den Grußworten von Seiten der Gemeinde durch Bürgermeister Peter Brunner und Stadträtin Monika Leitner, sowie durch Moritz Neuwirth, Präsident der Brixen Tourismus Genossenschaft, wurde das Programm vorgestellt. Großen Wert legten die Organisatoren in diesem Jahr auf die Inklusion der Brixner Vereine: Die Sektion Tanzsport des SSV Brixen wird die Teilnehmerinnen entlang der Strecke motivieren, das Radteam des ASC Plose Gravity organisiert einen Radparcour für Kinder, das Jugendhaus Kassianeum hat den Startteppich gestaltet, der Schwimmclub Brixen begleitet die Läuferinnen auf Fahrrädern vom Start ins Ziel.

Angelo di Valeria

Auch in diesem Jahr wird traditionsgemäss der Preis in Gedenken an die verstorbene Leichtathletin Valeria Todeschi vergeben. Die Künstlerin Margit Pittschieler stellt eines ihrer Kunstwerke für diesen Zweck zur Verfügung. Der sogenannte „Angelo di Valeria“ wird unter den anwesenden Teilnehmerinnen verlost.

Frauen laufen für Frauen

Das Hauptaugenmerk des Events liegt auch bei der elften Ausgabe wiederum auf Solidarität und Zusammenhalt. In diesem Sinne wird ein Drittel der Teilnahmegebühr an die Organisation „es gat di a un – tocca a te“ gespendet, die Frauen in Gewaltsituationen finanziell unter die Arme greift. „Wir bedanken uns bereits jetzt für diese Unterstützung, die wir dringend benötigen. Es gibt sehr viele Frauen, die das ganze Jahr über, Hilfe benötigen – auch dann, wenn die Medien nicht darüber berichten“, sagt die Präsidentin des Vereins Giada Del Marco. Das Geld wird in erster Linie für Rechnungen gebraucht, die Frauen bezahlen müssen, sobald sie nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus wieder im Alltag Fuß fassen und sich eine neue Existenz aufbauen.

Sport, Spaß & Musik

Der Women’s run Brixen wird in diesem Jahr erstmals nicht als Rahmenprogramm des Brixen Dolomiten Marathon organisiert. Was vor elf Jahren als Rahmenprogramm gestartet ist, hat sich mittlerweile zu einer rennomierten Veranstaltung entwickelt. Die Teilnehmerinnen kommen aus dem ganzen Land, aber auch aus dem Ausland und umliegenden Regionen. „Nur durch die Unterstützung von Partnern und Sponsoren ist es möglich ein solches Event auf die Beine zu stellen – es braucht Motivation, Zeit und auch Geld. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren – ohne euch, würde der Women’s run nicht stattfinden können“, so Christian Jocher. Die diesjährigen Hauptsponsoren Esther Kammerer für die Raiffeisenkasse Eisacktal und Renate Prader für den AVIS Brixen beenden mit ihren Grußworden die Pressekonferenz. Das Organisationskomitee begibt sich nun in die operative Phase und wird sein Bestes geben, um den Damen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Programm:

16.00–19.00 Uhr: KIDS BIKE PARCOUR by ASC Plose Bike Gravity Team

16.30 Uhr: OPENING RACE OFFICE

18.30 Uhr: Warm UP with Alexa

19.00 Uhr: Start 11th Edition WOMEN’S RUN BRIXEN (4 km)

20.00 Uhr: AFTER RACE PARTY with Live-Music “Grandma’s rocking chair”, Food & Drinks