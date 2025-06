Wurz fährt im Formel-3-Heimrennen in Spielberg auf Platz 7

Von: apa

Charlie Wurz hat beim Formel-3-Heimrennen in Spielberg mit dem siebenten Platz ein Erfolgserlebnis gefeiert. Einen Tag nach dem unverschuldeten Ausfall im Sprint auf Podestkurs liegend gelangen Österreichs Motorsport-Hoffnung vom Trident-Team im Hauptrennen am Sonntag von Startplatz zehn aus mehrere Überholmanöver. Einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte der bulgarische Red-Bull-Junior Nikola Tsolov. In der Gesamtwertung der Nachwuchsserie kletterte Wurz auf Rang 15.

Im Feature Race auf dem Red Bull Ring über 26 Runden ging Wurz von Position zehn ins Rennen und belegte diesen Platz auch nach der ersten Runde. Zwischenzeitlich rutschte der 19-Jährige auf Platz zwölf ab, dann startete der Wahl-Monegasse trotz schlechterer Reifen als viele seiner Konkurrenten eine Aufholjagd.

Seinen frischen Reifensatz hatte Wurz bereits am Samstag genutzt. Im Sprint war er als Dritter auf Podestkurs, ehe er vom Italiener Brando Badoer aus dem Rennen gedreht wurde. “Es ist wirklich schade. Ich wollte um den Sieg mitfahren, das wäre auch möglich gewesen”, hatte er der APA gesagt.