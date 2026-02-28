Aktuelle Seite: Home > Sport > Yamal schießt Barcelona mit Triplepack zu Sieg im Schlager
Yamal spielte gegen Villarreal groß auf

Yamal schießt Barcelona mit Triplepack zu Sieg im Schlager

Samstag, 28. Februar 2026 | 18:26 Uhr
Yamal spielte gegen Villarreal groß auf
APA/APA/AFP/MANAURE QUINTERO
Von: apa

Der FC Barcelona bleibt dank Lamine Yamal nach der 26. Runde Tabellenführer der spanischen Fußballliga. Der 18-Jährige schoss die Katalanen am Samstag im LaLiga-Schlagerspiel gegen den Tabellendritten Villarreal mit drei Toren (28., 37., 69.) fast im Alleingang zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg. Barcelona baute damit den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid auf vier Punkte aus. Real mit ÖFB-Teamspieler David Alaba ist erst am Montagabend zu Hause gegen Getafe im Einsatz.

Yamal eröffnete nach Vorarbeit von Fermin Lopez und traf nach einer herrlichen Soloaktion zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Pape Gueye (49.) traf er nach Lochpass von Pedri ein drittes Mal. Den Schlusspunkt setzte Robert Lewandowski (91.).

