YOG Lausanne 2020: 680 Besucher beschnuppern den Rodelsport

Lausanne – In Lausanne (SUI) finden noch bis zum 22. Januar die Youth Olympic Games 2020 statt. Neben den sportlichen Wettkämpfen und der Jagd auf Medaillen punkten die YOG beim Publikum mit dem Lausanne en Jeux!-Programm.

In der Stadt am Genfer See präsentieren sich u.a. sämtliche Wintersportverbände dem interessierten Publikum, das verschiedene Sportarten ausprobieren kann. Mit einem eigenen Stand vertreten ist auch der Internationale Rennrodelverband FIL. Allein am Samstag, 11. Januar, wurden 680 Besucher am FIL-Stand gezählt. Prominentester Besucher war FIL-Präsident Josef Fendt, der Weltmeister 1970 und 1974 zeigte sich vor allem vom Rodelerlebnis mit der VR-Brille (virtual reality) beeindruckt. Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung der Wirklichkeit in einer computergenerierten Umgebung bezeichnet.

Besonders beim jungen Publikum ist eine Fahrt auf der Roll-Rodel die Attraktion in Lausanne.