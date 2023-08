Yusuf Demir wechselt leihweise zum FC Basel

Fußball-Legionär Yusuf Demir hat einen neuen Verein gefunden. Wie beide Clubs am Mittwoch mitteilten, wechselt der Offensivspieler für ein Jahr leihweise von Galatasaray Istanbul in die Schweiz zum FC Basel. “Ich hatte sehr gute Gespräche mit der sportlichen Leitung und bin glücklich, dass ich diesen Schritt zum FCB machen kann. Ich möchte mich in Basel weiterentwickeln und der Mannschaft mit meinem Spiel helfen”, wurde Demir zitiert, der die Rückennummer 19 tragen wird.

Der 20-jährige Wiener hatte in seiner Heimatstadt bei Rapid den Nachwuchs durchlaufen und spielte sich im Sommer 2019 mit dem Ruf als außergewöhnliches Talent in den Kader der ersten Mannschaft. Bei seinem Bundesliga-Debüt war er erst 16 Jahre alt.

Zwei Jahre später folgte per Leihgeschäft der Wechsel zum FC Barcelona, wo er in der Saison 2021/22 zu wettbewerbsübergreifend neun Einsätzen kam. Nach seinem definitiven Wechsel von Rapid Wien zu Galatasaray Istanbul im Sommer 2022 folgt nun die Leihe in die Super League.

“Yusuf Demir ist ein Kreativspieler, der über herausragende Anlagen und eine tolle Technik verfügt”, sagte Basels Sportdirektor, der frühere Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel. “Yusuf hat jung einen mutigen Schritt zum FC Barcelona gewagt – nun möchten wir ihm bei ‘unserem’ FCB die Bedingungen bieten, dass er sich sportlich optimal weiterentwickeln und gleichzeitig der Mannschaft helfen kann.” Ob der FC Basel eine Kaufoption besitzt, gab der Club nicht bekannt.