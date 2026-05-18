Zarco zieht sich bei Sturz zwei Kreuzbandrisse zu

Von: APA/sda

Der Sturz im Motorrad-Grand-Prix von Katalonien hat für Johann Zarco wie befürchtet schlimme Folgen. Der Franzose zog sich laut Mitteilung des Honda-Teams in Montmelo im Rennen der MotoGP-Klasse Risse am vorderen und am hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus zu. Dazu stellten die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest. Der Spanier Alex Marquez war ebenfalls heftig gestürzt und hatte dabei Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebenten Halswirbels erlitten.

Der Sieg ging an Fabio Di Giannantonio auf einer Ducati vom Rossi-Team VR46.