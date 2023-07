Zaro wechselt zu Modena

Bozen – Giovanni Zaro verlässt den FC Südtirol und wechselt zu Modena. Die beiden Clubs haben sich auf einen festen Transfer geeinigt.

Fußballerisch ausgebildet wurde Zaro in den Jugendsektor von Como, Pro Patria, Albinoleffe und Inter Mailand. Vor seinem Wechsel zum FC Südtirol im Sommer 2021 war er für Castiglione, Pro Patria und Modena im Einsatz. Mit dem Südtiroler Proficlub gewann er in der Saison 2021/22 die Serie C (Gruppe A) und konnte somit in der abgelaufenen Spielzeit seine erste Zweitligameisterschaft bestreiten. Für die Weißroten bestritt Zaro insgesamt 78 Pflichtspiele (fünf Treffer).

Der FC Südtirol bedankt sich bei Giovanni Zaro für den stets gezeigten Einsatz und wünsch ihm weiterhin viel Erfolg.