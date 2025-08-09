Aktuelle Seite: Home > Sport > Zehnter Sieg für Weißhaidinger in Andorf
Erneut Sieg für Weißhaidinger in Andorf

Zehnter Sieg für Weißhaidinger in Andorf

Samstag, 09. August 2025 | 18:05 Uhr
Erneut Sieg für Weißhaidinger in Andorf
Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat zum zehnten Mal beim Heimmeeting in Andorf den Sieg geholt. Der in der Vorbereitung auf die WM in Tokio stehende Oberösterreicher gewann am Samstag mit 64,98 m. Die noch auf die WM-Teilnahme hoffende Karin Strametz löste am Freitag in Banská Bystrica als Dritte über die 100 m Hürden mit 12,88 Sek. das EM-Ticket für 2026. Dritter wurde auch Dreispringer Endiorass Kingley, der auf 16,39 m kam und ebenfalls noch für Japan plant.

