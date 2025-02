Zell am See setzt Siegesserie fort

Von: mk

Bozen – Während der EK Zeller Eisbären am Dienstag im Derby gegen Kitzbühel seine Siegesserie fortsetzte, feierte Hafro Cortina Hockey – ebenfalls mit einem Shutout – den ersten Erfolg in der Master Round. Zudem liegen der HC Meran/o Pircher und KHL Sisak in den Qualification Round-Gruppen an der Spitze.

Der EK Zeller Eisbären gewann auch sein viertes Spiel in der Master Round, die Pinzgauer bauten die Tabellenführung mit einem 3:0-Derbysieg gegen Kitzbühel weiter aus. Vor über 2.200 Zusehern brachte Max Stiegler die Hausherren in Führung, beim 1:0 blieb es bis zur Pausensirene. Bei den Gästen erhielt Anthony DeLuca zum Drittelende eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Nach Wiederbeginn konnte Zell am See die Überzahl nicht nutzen, in der 32. Minute traf Kapitän Hubert Berger jedoch in Unterzahl zum 2:0. Im dritten Abschnitt sorgte Philip Putnik für die Entscheidung, EKZ-Goalie Max Zimmermann verbuchte mit 25 Saves sein fünftes Shutout in dieser Saison.

Nach zwei Niederlagen feierte Hafro Cortina Hockey den ersten Sieg in der Zwischenrunde. Der italienische Meister verbuchte gegen Jesenice einen 4:0-Erfolg. Leonardo Felicetti erzielte den frühen Führungstreffer, im Mittelabschnitt bauten die Hausherren den Vorsprung auf 2:0 aus. Zwar wurden die Slowenen im dritten Drittel stärker, die Tore erzielte aber Cortina. Zudem kam Sandro Lancedelli mit 25 Saves zu seinem ersten Shutout in dieser Saison.

Sterzing fix im Pre-Playoff

In der Qualification Round A gewann Meran auch sein viertes Spiel. Die Südtiroler setzten sich gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:2 nach Verlängerung durch. Pascal Brunner sorgte für den einzigen Treffer im ersten Drittel, beim 1:0 blieb es bis zur 48. Minute – dann erhöhte Massimo Pietroniro. Die Gäste kamen aber zurück und glichen mit sechs Feldspielern durch Adrian Gesson aus. In der Verlängerung sicherte Patrick Tomasini den Hausherren den Bonuspunkt.

Über 1.100 Fans kamen zum Derby zwischen Gröden und Sterzing, am Ende behielten die Gäste mit 5:3 die Oberhand. Adam Capannelli legte für die Broncos mit einem Doppelpack vor. Auf den Anschlusstreffer folgte ein weiterer Doppelpack von Connor Sanvido und eine klare Führung der Wipptaler. Dann wurde es jedoch wieder spannend, als sich auch Gröden-Stürmer Emil Oksanen zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Schlussendlich sorgte Capannelli mit seinem Hattrick für die endgültige Entscheidung, Sterzing steht damit fix im Pre-Playoff.

Sisak nun an der Spitze

KHL Sisak übernahm die Führung in der Qualification Round B. Die Kroaten gewannen gegen Unterland mit 4:1. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Vito Idzan die Hausherren im Powerplay in Führung. Zwar gelang den Cavaliers durch Nicolo Remolato postwendend der Ausgleich, doch Sisak stellte noch vor der zweiten Drittelpause auf 2:1. Zwei Empty-Net-Treffer sorgten schließlich für die Entscheidung. Die Südtiroler haben bereits vier Punkte Rückstand auf einen Pre-Playoff-Platz.

Der EC Bregenzerwald sicherte sich zudem den dritten Sieg im dritten Spiel der Zwischenrunde. Nach dem 4:1-Heimerfolg über Celje liegen die Vorarlberger nun an zweiter Stelle. Zwar gingen die Slowenen in doppelter Überzahl in Führung, ein Doppelpack von Roberts Lipsbergs drehte die Partie aber noch im ersten Drittel zugunsten der Hausherren. Beim knappen Spielstand blieb es bis ins dritte Abschnitt, wo Bregenzerwald schließlich für klare Verhältnisse sorgte.

Alps Hockey League:

Dienstag, 18.02.2025:

Master Round:

EK Die Zeller Eisbären – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Referees: HOLZER T., VOICAN, Divis, Legat.

Goals 1:0 EKZ Stiegler M. (02:36 / Steffler D. ,Artner F. / EQ), 2:0 EKZ Berger H. (31:05 / McLeod M. ,Fechtig B. / SH), 3:0 EKZ Putnik P. (55:27 / Rappold K. ,Berger H. / EQ)

S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice 4:0 (1:0,1:0,2:0)

Referees: PIRAS, SNOJ, Brondi, Jeram.

Goals 1:0 SGC Felicetti L. (03:53 / Zardini Lacedelli N. ,Castlunger M. / EQ), 2:0 SGC Toffoli G. (38:49 / unassisted / EQ), 3:0 SGC Alvera’ T. (42:00 / Lacedelli G. ,Adami F. / EQ), 4:0 SGC Saha M. (56:39 / Ushnev N. ,Lehtonen W. / SH)

Qualification Round A:

HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:5 (0:2,1:2,2:1)

Referees: EGGER, LAZZERI, Abeltino, Cristeli.

Goals 0:1 WSV Capannelli A. (08:45 / Sanvido C. ,Campoli N. / EQ), 0:2 WSV Capannelli A. (16:09 / Cianfrone B. ,Campoli N. / PP), 1:2 GHE Schiavone D. (20:38 / Oksanen E. ,Cristellon Y. / EQ), 1:3 WSV Sanvido C. (25:06 / Capannelli A. ,Hasler L. / EQ), 1:4 WSV Sanvido C. (31:26 / Nardon L. ,Niccolai A. / EQ), 2:4 GHE Oksanen E. (41:24 / Mustonen H. ,Cristellon Y. / EQ), 3:4 GHE Oksanen E. (58:19 / Mustonen H. ,McGowan B. / EQ), 3:5 WSV Capannelli A. (59:07 / Cianfrone B. ,Hackhofer F. / EQ)

HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors 3:2 OT (1:0,0:0,1:2,1:0)

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Grisenti, Rivis

Goals 1:0 HCM Brunner P. (12:15 / Madsen P. / EQ), 2:0 HCM Pietroniro M. (47:47 / Fuchs J. ,Pietroniro C. / EQ), 2:1 RBJ Schreiner V. (51:13 / Kolarik L. / EQ), 2:2 RBJ Gesson A. (58:52 / Assavolyuk D. / EQ), 3:2 HCM Tomasini P. (64:29 / Brunner P. ,Rein N. / EQ)

Qualification Round B:

EC Bregenzerwald – HK RST Pellet Celje 4:1 (2:1,0:0,2:0)

Referees: HUBER R., RUETZ, Seewald J., Zacherl.

Goals 0:1 HKC Tsarkovskyi D. (08:49 / Logar M. ,Heiskanen A. / 5:3 PP), 1:1 ECB Lipsbergs R. (10:01 / Metzler M. ,Fadieiev I. / EQ), 2:1 ECB Lipsbergs R. (16:00 / Fadieiev I. ,Metzler P. / EQ), 3:1 ECB Pöschmann P. (42:26 / Fadieiev I. ,König D. / PP), 4:1 ECB Lebeda Y. (52:51 / Pöschmann P. ,Wernicke J. / EQ)

KHL Sisak – Hockey Unterland Cavaliers 4:1 (0:0,2:1,2:0)

Referees: BROCK, MEIXNER, Knez, Wendner.

Goals 1:0 SIS Idzan V. (25:10 / Dobric P. ,Kanaet D. / PP), 1:1 CAV Remolato N. (26:33 / Samitis K. ,Sullmann Pilser A M. / PP), 2:1 SIS Puzic I. (38:18 / Bebek A. ,Cavlovic N. / EQ), 3:1 SIS Bronte T. (58:29 / Briere C. / EQ), 4:1 SIS Dostalek V. (58:48 / Bronte T. / EQ)