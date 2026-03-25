Von: mk

Bozen – Die Halbfinalserie zwischen KHL Sisak und dem HC Meran/o Pircher kann nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstag beginnen. Grund dafür sind zahlreiche erkrankte Spieler bei Meran, weshalb die Italiener den Mindestkader von zehn Feldspielern plus einem Torwart aktuell nicht stellen können. Der Start der Serie erfolgt nun mit einem Doubleheader in Sisak am Samstag, 28. März und Sonntag, 29. März. Die zweite Halbfinalserie zwischen Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären und dem HC Gherdeina valgardena.it beginnt hingegen wie geplant am Donnerstag um 19:30 Uhr in Zell am See und ist live auf Valcome.tv zu sehen.

Der HC Meran/o Pircher hat die Alps Hockey League darüber informiert, dass aufgrund zahlreicher Erkrankungsfälle ein Halbfinal-Start am Donnerstag nicht möglich ist. Den Mindestkader von zehn Feldspielern plus einem Torwart können sie aktuell nicht stellen. Nach Rücksprache der Ligaärztin mit den Teamärzten von Meran wurde auch Sisak über den aktuellen Stand in Kenntnis gesetzt, und am Mittwoch kam es schließlich zu einem Videocall mit Ligavertretern und beiden Vereinen.

Dabei wurde folgendes Prozedere im Einvernehmen aller Beteiligten beschlossen: Der Auftakt der Serie erfolgt mit einem Doubleheader in Sisak am Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März. Anschließend folgen am Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April zwei Spiele in Meran. Alle weiteren Spiele werden – sofern erforderlich – an den ursprünglich angesetzten Terminen ausgetragen.

Zell am See startet am Donnerstag gegen Gröden ins Halbfinale

Der EK Die Zeller Eisbären startet hingegen wie geplant am Donnerstag in sein Halbfinale gegen Gröden. Der Titelverteidiger setzte sich in der Viertelfinalserie gegen Sterzing mit 4:1 durch und hatte anschließend eine längere Pause. Halbfinalgegner HC Gherdeina valgardena.it hingegen war noch am Dienstag im Einsatz und rang Salzburg im siebten Viertelfinalspiel mit 3:2 nach Verlängerung nieder, womit die erstmalige Halbfinal-Teilnahme fixiert wurde. Zuvor war für Gröden zweimal (2021 und 2022) das Viertelfinale die Endstation gewesen. Zell am See erreichte in der vergangenen Saison erstmals das Halbfinale und krönte sich in weiterer Folge zum Champion.

Gegen Gröden starten die Pinzgauer als klarer Favorit in die Serie. Allerdings konnten die Südtiroler in dieser Saison zwei der drei direkten Duelle für sich entscheiden – beide vor heimischem Publikum (3:0, 3:1). In Zell am See unterlagen sie am 18. Dezember deutlich mit 1:7. Insgesamt konnte Gröden nur zwei der letzten zehn Auswärtsspiele bei den Eisbären gewinnen.

Alps Hockey League:

Do, 26.03.2026:

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: LAZZERI, WINKLER, Brondi, Strimitzer | LIVE auf Valcome.tv

Stand in der best-of-7-Serie: 0:0