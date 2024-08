Zheng fixierte erstes Tennis-Gold für China

Von: APA/dpa/sda

Die Chinesin Zheng Qinwen hat mit ihrem Olympia-Sieg in Paris Tennis-Geschichte für ihr Land geschrieben. Die 21-Jährige gewann am Samstag das Endspiel gegen die Kroatin Donna Vekic souverän mit 6:2,6:3. Die Weltranglisten-Siebente holte auf dem nicht ganz gefüllten, 15.000 Zuschauer fassenden Court Philippe-Chatrier nicht nur das erste Gold, sondern auch die erste Olympia-Einzelmedaille im Tennis für China.

Das Land ist bei den Sommerspielen in Frankreich mit einmal Silber und einmal Gold nun erfolgreichste Tennis-Nation. Wang Xinyu/Zhang Zhizhen wurden im Mixed-Wettbewerb Zweite. Aber auch Vekic sicherte Kroatien mit Silber die erste Medaille im Frauen-Tennis. Die 28-Jährige spielte schon ein paar Mal mit dem Gedanken, ihre Karriere zu beenden und dachte noch Ende Mai an eine Auszeit. Dann stürmte sie in Wimbledon bis ins Halbfinale und in Paris bis ins Endspiel.