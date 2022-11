“Zusammenarbeit stärken”

Bozen – Vor kurzem trafen sich die Vorstände des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) und der Unione Società Sportive Alto Adige (USSA) zu einer gemeinsamen Sitzung. Dabei war man sich einig, die Zusammenarbeit in Zukunft weiter zu stärken und zu intensivieren, um noch mehr Kindern und Jugendlichen aber ebenso älteren Menschen den Zugang zu Sport und Bewegung zu ermöglichen.

Freude am Sport und an der Bewegung, Leidenschaft, Ehrgeiz sowie Begeisterung für den Breiten- und Jugendsport, Vermittlung von gesellschaftlichen Werten – es sind dies die Ziele, welche den Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und die Unione Società Sportive Alto Adige (USSA) einen. Beim gemeinsamen Vorstandstreffen der beiden großen Sportverbände wurden genau diese Gemeinsamkeiten hervorgehoben. “Außerdem haben wir vereinbart, dass wir in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten wollen”, so USSA-Präsident Paolo Trotter und VSS-Obmann Günther Andergassen in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen.

Positive Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit gibt es einige – etwa die Kooperation im Rahmen der “Eisi-Tour” oder die Wiederaufnahme der “Erlebniswelt Sport“. Beim Treffen ging es daher auch um einen Erfahrungsaustausch und um die Planung weiterer möglicher Projekte und Initiativen für die kommenden Jahre. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig der Sport für die Gesellschaft ist. “Es geht uns darum Synergien zu schaffen und damit Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sport und Bewegung zu erleichtern”, so Andergassen und Trotter. Der Sport hat zudem als Integrationsfaktor ersten Grades für ein gutes Zusammenleben der Sprachgruppen in Südtirol einen hohen Stellenwert. Das gemeinsame Vorstandstreffen war daher nur der Startschuss für weitere Treffen und Kooperationen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in Südtirol.