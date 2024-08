Zverev in 3. US-Open-Runde – Ruse bezwingt Krejcikova

Von: apa

Alexander Zverev ist am Mittwoch ohne Satzverlust in die 3. Runde der Tennis-US-Open eingezogen. Der Deutsche hatte beim 6:4,7:6(5),6:1 gegen Alexandre Muller aber kein leichtes Spiel. Im Frauenbewerb ging der Erfolgslauf von Elena-Gabriela Ruse weiter. Die 26-jährige Erstrunden-Bezwingerin von Julia Grabher warf bei großer Hitze mit Barbora Krejcikova in der 2. Runde die Nummer acht des Grand-Slam-Turniers und aktuelle Wimbledon-Siegerin aus dem Bewerb.

Zverev musste gegen den französischen Außenseiter 2:26 Stunden kämpfen, nur im dritten Satz war der Olympiasieger von 2021 ungefährdet. Ein vierter Satz wie beim Erstrundenduell mit seinem Landsmann Maximilian Marterer blieb ihm erspart. Sehr zur Freude des 27-jährigen Deutschen angesichts von Temperaturen von mehr als 30 Grad. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug wartet nun der Argentinier Tomas Etcheverry, der seinen auf Position 29 eingestuften Landsmann Francisco Cerundolo mit 6:3,4:6,6:4,1:6,6:3 niederrang.

Für den Erstrunden-Bezwinger des an der Ferse angeschlagenen Steirers Sebastian Ofner war somit Endstation, obwohl sich Etcheverry während der Partie übergeben hatte. Der Favoritenrolle gerecht wurde auch der ehemalige US-Open-Semifinalist Grigor Dimitrow. Der Bulgare setzte sich mit 6:1,6:1,7:6(4) gegen den Australier Rinky Hijikata durch. Das Out kam hingegen für den als Nummer 21 gesetzten Argentinier Sebastian Baez, der im zweiten Satz gegen Tallon Griekspoor aufgeben musste. Der Niederländer steht zum ersten Mal in seiner Karriere in Flushing Meadows in der 3. Runde.

Auch die Frauen hatten mit der Hitze zu kämpfen. Die Partie zwischen Zheng Qinwen und Erika Andrejewa war wegen der Hitzeregel für zehn Minuten unterbrochen. Am Ende feierte die chinesische Nummer sieben des Turniers einen 6:7(3),6:1,6:2-Erfolg. Weit weniger Mühe hatte die als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka, die beim 6:3,6:1 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti nur eine Minute länger als eine Stunde spielen musste.

Ohne Satzverlust setzte Ruse ihren Erfolgslauf fort. Die Weltranglisten-122. behielt gegen Krejcikova auf dem Grandstand in 1:45 Stunden mit 6:4,7:5 die Oberhand. Zuvor hatte Ruse nach drei gemeisterten Quali-Hürden in der Auftaktrunde Österreichs einzige Starterin mit 6:2,6:4 bezwungen. Als nächste Gegnerin wartet die auf Position 26 eingestufte Spanierin Paula Badosa, die beim 6:3,7:5 gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend ebenfalls keinen Satz abgab. 215.000 Dollar an Preisgeld hat Ruse schon sicher. Das ist fast so viel, wie sie bisher im ganzen Jahr eingespielt hat.